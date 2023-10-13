skip to main content
MSDManual MsdVersión para público general
Search icon

Síntomas y complicaciones* de la enfermedad hepática

Síntomas y complicaciones* de la enfermedad hepática

Características

Descripción

Ictericia

Coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos

Colestasis

Reducción o interrupción del flujo biliar

Hepatomegalia

Aumento del tamaño del hígado

Ascitis

Acumulación de líquido dentro del abdomen, a veces causando que éste se hinche

Encefalopatía hepática

Confusión causada por el deterioro de la función cerebral debida a la acumulación de sustancias tóxicas en la sangre, que normalmente son eliminadas por el hígado

Hemorragia gastrointestinal

Sangrado en el esófago y/o en el estómago, a menudo procedente de venas dilatadas y tortuosas (venas varicosas o varices)

Hipertensión portal

Presión arterial anormalmente alta en las venas que llevan la sangre desde el intestino hasta el hígado (la vena porta y sus ramas)

Síntomas cutáneos

Vasos sanguíneos en forma de araña (araña vascular, angioma aracniforme, angioma aracnoide) en la cara y en el tórax

Palmas de color rojo

Complexión rubicunda

Prurito

Anomalías de la sangre

Disminución del número de glóbulos rojos (anemia)

Disminución del número de glóbulos blancos (leucopenia)

Disminución del número de plaquetas (trombocitopenia)

Tendencia a sangrar (coagulopatía)

Alteraciones hormonales

Niveles elevados de insulina, pero con una respuesta deficiente a la misma (resistencia a la insulina), lo que ocasiona altos niveles de azúcar en sangre

Disfunción de las glándulas suprarrenales, lo que ocasiona mareo cuando el afectado se pone de pie, fatiga y, a veces, manchas cutáneas oscuras

En las mujeres, pérdida de los periodos menstruales y disminución de la fertilidad

En los varones, disfunción eréctil y desarrollo de características femeninas (feminización), como la pérdida de tejido muscular, aumento del volumen de las mamas y reducción del tamaño de los testículos

Alteraciones cardíacas y de los vasos sanguíneos

Aumento en la frecuencia cardíaca y de la cantidad de sangre bombeada

Disminución de la presión arterial (hipotensión)

Síntomas generales

Fatiga

Debilidad

Pérdida de peso

Inapetencia

Náuseas

Fiebre

Dolor abdominal

* Los síntomas y las complicaciones mencionados son característicos pero no siempre están presentes, y algunos solo aparecen con enfermedad hepática avanzada (insuficiencia hepática).

* Los síntomas y las complicaciones mencionados son característicos pero no siempre están presentes, y algunos solo aparecen con enfermedad hepática avanzada (insuficiencia hepática).

En estos temas