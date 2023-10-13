Síntomas y complicaciones* de la enfermedad hepática
Características
Descripción
Coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos
Reducción o interrupción del flujo biliar
Hepatomegalia
Aumento del tamaño del hígado
Acumulación de líquido dentro del abdomen, a veces causando que éste se hinche
Confusión causada por el deterioro de la función cerebral debida a la acumulación de sustancias tóxicas en la sangre, que normalmente son eliminadas por el hígado
Sangrado en el esófago y/o en el estómago, a menudo procedente de venas dilatadas y tortuosas (venas varicosas o varices)
Presión arterial anormalmente alta en las venas que llevan la sangre desde el intestino hasta el hígado (la vena porta y sus ramas)
Síntomas cutáneos
Vasos sanguíneos en forma de araña (araña vascular, angioma aracniforme, angioma aracnoide) en la cara y en el tórax
Palmas de color rojo
Complexión rubicunda
Prurito
Anomalías de la sangre
Disminución del número de glóbulos rojos (anemia)
Disminución del número de glóbulos blancos (leucopenia)
Disminución del número de plaquetas (trombocitopenia)
Tendencia a sangrar (coagulopatía)
Alteraciones hormonales
Niveles elevados de insulina, pero con una respuesta deficiente a la misma (resistencia a la insulina), lo que ocasiona altos niveles de azúcar en sangre
Disfunción de las glándulas suprarrenales, lo que ocasiona mareo cuando el afectado se pone de pie, fatiga y, a veces, manchas cutáneas oscuras
En las mujeres, pérdida de los periodos menstruales y disminución de la fertilidad
En los varones, disfunción eréctil y desarrollo de características femeninas (feminización), como la pérdida de tejido muscular, aumento del volumen de las mamas y reducción del tamaño de los testículos
Alteraciones cardíacas y de los vasos sanguíneos
Aumento en la frecuencia cardíaca y de la cantidad de sangre bombeada
Disminución de la presión arterial (hipotensión)
Síntomas generales
Fatiga
Debilidad
Pérdida de peso
Inapetencia
Náuseas
Fiebre
Dolor abdominal
* Los síntomas y las complicaciones mencionados son característicos pero no siempre están presentes, y algunos solo aparecen con enfermedad hepática avanzada (insuficiencia hepática).