* La tasa de mortalidad materna se refiere al número de mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo durante el embarazo o dentro de los 42 días posteriores al final del embarazo por cada 100 000 nacidos vivos. En 2020, la proporción osciló entre 2 (Polonia) y 1223 (Sudán del Sur) por cada 100 000 nacidos vivos (países no mostrados). Referencia: Trends in maternal mortality 2000 to 2020: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division. Geneva: World Health Organization; 2023.