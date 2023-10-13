skip to main content
MSDManual MsdVersión para público general
Search icon

Medicamentos antipsicóticos

Medicamentos antipsicóticos

Medicación

Algunos efectos adversos potenciales

Comentarios

Medicamentos antipsicóticos de primera generación

ClorpromazinaClorpromazina

Fluflenazina*

Haloperidol*Haloperidol*

LoxapinaLoxapina

MolindonaMolindona

PerfenazinaPerfenazina

PimozidaPimozida

TioridazinaTioridazina

TiotixenoTiotixeno

TrifluoperazinaTrifluoperazina

Sequedad de boca

Visión borrosa

Convulsiones

Aumento de la frecuencia cardíaca y descenso de la presión arterial

Estreñimiento

Temblor y agarrotamiento muscular súbitos, pero a menudo reversibles, que pueden progresar hacia rigidez

Movimientos involuntarios de cara y brazos (discinesia tardía)

Rigidez muscular, fiebre, hipertensión arterial y alteraciones de la función mental (síndrome maligno por neurolépticos)

Las reacciones adversas son mucho más probables en las personas de edad avanzada y en aquellas con alteraciones del equilibrio o enfermedades graves.

Se recomienda exploración ocular y electrocardiografía (ECG) mientras se está tomando tioridazina.Se recomienda exploración ocular y electrocardiografía (ECG) mientras se está tomando tioridazina.

Fármacos antipsicóticos de segunda generación

Aripiprazol*Aripiprazol*

AsenapinaAsenapina

BrexpiprazolBrexpiprazol

CariprazinaCariprazina

ClozapinaClozapina

IloperidonaIloperidona

LumateperonaLumateperona

LurasidonaLurasidona

Olanzapina*Olanzapina*

Paliperidona*Paliperidona*

PimavanserinaPimavanserina

QuetiapinaQuetiapina

Risperidona*Risperidona*

ZiprasidonaZiprasidona

Somnolencia y aumento de peso (las más frecuentes), que suelen ser notables

Algunos de estos medicamentos aumentan el riesgo de acumulación de grasa abdominal, alteración de los niveles séricos de colesterol, hipertensión arterial y resistencia a la acción de la insulina (Algunos de estos medicamentos aumentan el riesgo de acumulación de grasa abdominal, alteración de los niveles séricos de colesterol, hipertensión arterial y resistencia a la acción de la insulina (síndrome metabólico)

Este grupo de antipsicóticos tienen menor probabilidad de causar temblor, rigidez muscular, movimientos involuntarios (incluyendo discinesia tardía) y síndrome maligno por neurolépticos, aunque otros efectos adversos pueden producirse.

La clozapinaclozapina se utiliza con mucha menos frecuencia porque puede producir inhibición de la médula ósea, reducción del número de los glóbulos blancos (leucocitos) y convulsiones. Sin embargo, suele ser eficaz en las personas que no responden a otros fármacos antipsicóticos.

La probabilidad de que se produzca aumento de peso es mayor con la clozapinaclozapina y la olanzapinaolanzapina que con la aripiprazola.

La ziprasidonaziprasidona no ocasiona aumento de peso, pero puede producir anomalías en el electrocardiograma.

El aripiprazolaripiprazol, el brexpiprazolbrexpiprazol, la cariprazinacariprazina y la ziprasidonaziprasidona son menos propensos a provocar un síndrome metabólico.

La lumateperonalumateperona ofrece un riesgo menor de efectos adversos motores y metabólicos.

Agonistas de receptores muscarínicos

Xanomelina-TrospioXanomelina-Trospio

Se pueden observar efectos adversos gastrointestinales (náuseas, vómitos, estreñimiento) y efectos adversos anticolinérgicos (como visión borrosa).

*Disponible como inyección intramuscular (IM) de acción prolongada para pacientes que tienen dificultades para tomar medicamentos por vía oral.

*Disponible como inyección intramuscular (IM) de acción prolongada para pacientes que tienen dificultades para tomar medicamentos por vía oral.

En estos temas