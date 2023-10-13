Medicamentos antipsicóticos
Medicación
Algunos efectos adversos potenciales
Comentarios
Medicamentos antipsicóticos de primera generación
ClorpromazinaClorpromazina
Fluflenazina*
Haloperidol*Haloperidol*
LoxapinaLoxapina
MolindonaMolindona
PerfenazinaPerfenazina
PimozidaPimozida
TioridazinaTioridazina
TiotixenoTiotixeno
TrifluoperazinaTrifluoperazina
Sequedad de boca
Visión borrosa
Convulsiones
Aumento de la frecuencia cardíaca y descenso de la presión arterial
Estreñimiento
Temblor y agarrotamiento muscular súbitos, pero a menudo reversibles, que pueden progresar hacia rigidez
Movimientos involuntarios de cara y brazos (discinesia tardía)
Rigidez muscular, fiebre, hipertensión arterial y alteraciones de la función mental (síndrome maligno por neurolépticos)
Las reacciones adversas son mucho más probables en las personas de edad avanzada y en aquellas con alteraciones del equilibrio o enfermedades graves.
Se recomienda exploración ocular y electrocardiografía (ECG) mientras se está tomando tioridazina.Se recomienda exploración ocular y electrocardiografía (ECG) mientras se está tomando tioridazina.
Fármacos antipsicóticos de segunda generación
Aripiprazol*Aripiprazol*
AsenapinaAsenapina
BrexpiprazolBrexpiprazol
CariprazinaCariprazina
ClozapinaClozapina
IloperidonaIloperidona
LumateperonaLumateperona
LurasidonaLurasidona
Olanzapina*Olanzapina*
Paliperidona*Paliperidona*
PimavanserinaPimavanserina
QuetiapinaQuetiapina
Risperidona*Risperidona*
ZiprasidonaZiprasidona
Somnolencia y aumento de peso (las más frecuentes), que suelen ser notables
Algunos de estos medicamentos aumentan el riesgo de acumulación de grasa abdominal, alteración de los niveles séricos de colesterol, hipertensión arterial y resistencia a la acción de la insulina (Algunos de estos medicamentos aumentan el riesgo de acumulación de grasa abdominal, alteración de los niveles séricos de colesterol, hipertensión arterial y resistencia a la acción de la insulina (síndrome metabólico)
Este grupo de antipsicóticos tienen menor probabilidad de causar temblor, rigidez muscular, movimientos involuntarios (incluyendo discinesia tardía) y síndrome maligno por neurolépticos, aunque otros efectos adversos pueden producirse.
La clozapinaclozapina se utiliza con mucha menos frecuencia porque puede producir inhibición de la médula ósea, reducción del número de los glóbulos blancos (leucocitos) y convulsiones. Sin embargo, suele ser eficaz en las personas que no responden a otros fármacos antipsicóticos.
La probabilidad de que se produzca aumento de peso es mayor con la clozapinaclozapina y la olanzapinaolanzapina que con la aripiprazola.
La ziprasidonaziprasidona no ocasiona aumento de peso, pero puede producir anomalías en el electrocardiograma.
El aripiprazolaripiprazol, el brexpiprazolbrexpiprazol, la cariprazinacariprazina y la ziprasidonaziprasidona son menos propensos a provocar un síndrome metabólico.
La lumateperonalumateperona ofrece un riesgo menor de efectos adversos motores y metabólicos.
Agonistas de receptores muscarínicos
Xanomelina-TrospioXanomelina-Trospio
Se pueden observar efectos adversos gastrointestinales (náuseas, vómitos, estreñimiento) y efectos adversos anticolinérgicos (como visión borrosa).
*Disponible como inyección intramuscular (IM) de acción prolongada para pacientes que tienen dificultades para tomar medicamentos por vía oral.