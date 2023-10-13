Métodos y estrategias habituales para el tratamiento del cáncer de próstata
Características del cáncer
Estrategia de tratamiento
Método de tratamiento
Cáncer limitado a la próstata en los hombres
Vigilancia activa (para controlar y observar los síntomas o cambios en el tumor maligno, con tratamiento solo cuando sea necesario)
Tratamiento curativo (para eliminar todos los vestigios del cáncer)
Cirugía o radioterapia
Tumor maligno pequeño y de crecimiento lento, limitado a la próstata en hombres
Vigilancia activa (para controlar y observar los síntomas o cambios en el tumor maligno, con tratamiento solo cuando sea necesario)
Sin tratamiento inicial
Tumor maligno de gran tamaño o de crecimiento rápido, limitado a la próstata
Tratamiento terapéutico
Cirugía o radioterapia
Cáncer que se extiende fuera de la próstata, pero no a zonas distantes
Paliativo (dirigido a retrasar la progresión y aliviar los síntomas y que puede prolongar la vida pero no curará el cáncer) o tratamiento curativo
Radioterapia con terapia hormonal
Cáncer diseminado
Tratamiento paliativo (dirigido a frenar la progresión y aliviar los síntomas, así como a prolongar la vida, pero que no curará el cáncer)
Terapia hormonal, quimioterapia, sipuleucel-T, pembrolizumab, inhibidores de la poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP) o radio-223Terapia hormonal, quimioterapia, sipuleucel-T, pembrolizumab, inhibidores de la poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP) o radio-223