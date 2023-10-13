skip to main content
MSDManual MsdVersión para público general
Search icon

Métodos y estrategias habituales para el tratamiento del cáncer de próstata

Características del cáncer

Estrategia de tratamiento

Método de tratamiento

Cáncer limitado a la próstata en los hombres

Vigilancia activa (para controlar y observar los síntomas o cambios en el tumor maligno, con tratamiento solo cuando sea necesario)

Tratamiento curativo (para eliminar todos los vestigios del cáncer)

Cirugía o radioterapia

Tumor maligno pequeño y de crecimiento lento, limitado a la próstata en hombres

Vigilancia activa (para controlar y observar los síntomas o cambios en el tumor maligno, con tratamiento solo cuando sea necesario)

Sin tratamiento inicial

Tumor maligno de gran tamaño o de crecimiento rápido, limitado a la próstata

Tratamiento terapéutico

Cirugía o radioterapia

Cáncer que se extiende fuera de la próstata, pero no a zonas distantes

Paliativo (dirigido a retrasar la progresión y aliviar los síntomas y que puede prolongar la vida pero no curará el cáncer) o tratamiento curativo

Radioterapia con terapia hormonal

Cáncer diseminado

Tratamiento paliativo (dirigido a frenar la progresión y aliviar los síntomas, así como a prolongar la vida, pero que no curará el cáncer)

Terapia hormonal, quimioterapia, sipuleucel-T, pembrolizumab, inhibidores de la poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP) o radio-223Terapia hormonal, quimioterapia, sipuleucel-T, pembrolizumab, inhibidores de la poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP) o radio-223

En estos temas