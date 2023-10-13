Más sobre algunas causas de anemia
Causa
Mecanismo
Tratamiento
Comentarios
Un bazo agrandado atrapa y destruye los glóbulos rojos (eritrocitos).
Se trata el trastorno que causa el agrandamiento del bazo.
A veces el bazo debe extirparse quirúrgicamente.
Un bazo extremadamente grande causa dolor abdominal y sensación de "estar lleno" después de comer una pequeña cantidad de alimento.
Frecuentemente el agrandamiento del bazo retiene plaquetas y glóbulos blancos (leucocitos), y, por tanto, se reduce su número en el torrente sanguíneo.
Lesión mecánica de los glóbulos rojos
Algunos defectos en los vasos sanguíneos o una válvula cardíaca artificial o una válvula cardíaca dañada pueden destruir los glóbulos rojos normales.
Se identifica y corrige la causa del daño.
Los glóbulos rojos se destruyen en los vasos sanguíneos.
El sistema inmunitario destruye los glóbulos rojos (eritrocitos).
La hemoglobina de estas células destruidas se concentra en la orina, lo que da como resultado una orina oscura y rojiza.
Medicamentos que bloquean el sistema del complemento, ayudan a aliviar los síntomas y reducen el riesgo de coágulos de sangre.
Pueden tener retortijones intensos y coágulos en las venas del abdomen, del cerebro y de las piernas.
Frecuentemente los síntomas se producen en episodios (paroxísticamente) aunque también hay una destrucción crónica de los glóbulos rojos
Esferocitosis hereditaria
Los glóbulos rojos se deforman y se vuelven rígidos; son atrapados y destruidos en el bazo.
Habitualmente no se necesita tratamiento, pero si la anemia es grave, puede requerirse la extirpación quirúrgica del bazo.
Este trastorno hereditario también puede causar anomalías óseas y retrasos en el crecimiento en casos graves
Este trastorno puede provocar cálculos biliares.
Pueden producirse crisis aplásticas transitorias (cuando la médula ósea no puede producir suficientes glóbulos rojos para compensar la destrucción crónica de glóbulos rojos) debidas a infecciones, como el parvovirus B19,
Eliptocitosis hereditaria
Los glóbulos rojos tienen aspecto ovalado o elíptico, en vez de tener la forma normal de un disco.
Una anemia grave puede requerir la extirpación del bazo.
La anemia suele ser leve y no requiere tratamiento.
Anomalías en las enzimas de los glóbulos rojos
Deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa: la enzima G6PD no se encuentra en los glóbulos rojos, lo que hace que las células sean más susceptibles a la destrucción.
La deficiencia de piruvato-quinasa (piruvato-cinasa), que suele estar presente al nacer (congénito), también hace que los glóbulos rojos sean más frágiles.
En la deficiencia de G6PD, se puede prevenir la anemia evitando lo que la desencadenan, como los fármacos.
En la deficiencia de piruvato-quinasa, algunas personas se pueden beneficiar de la extirpación del bazo y medicamentos para la anemia.
La deficiencia de G6PD es un trastorno hereditario que casi siempre afecta a los varones.
Alrededor del 10% de los varones con ascendencia africana o afroamericana y un porcentaje menor de personas de ascendencia mediterránea presentan carencia de G6PD.
La deficiencia de piruvato-quinasa es poco frecuente.
Otras anomalías en la membrana de los glóbulos rojos
Estomatocitosis (en la que la membrana celular presenta una "hendidura" anormal), que puede ser heredada o puede desarrollarse durante la vida (adquirida), o en casos muy poco frecuentes de concentraciones bajas de fosfato en la sangre.
Para la estomatocitosis adquirida, evite los desencadenantes (como el alcohol).
En la estomatocitosis hereditaria, rara vez es necesario extirpar el bazo.
Las personas con bajas concentraciones de fósforo en sangre requieren complementos de fosfato.
La anemia suele ser leve y no requiere tratamiento.