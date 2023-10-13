Inhibición de la actividad suprarrenal debido a medicamentos esteroides
Cuando se ingieren dosis abundantes de medicamentos esteroides, como la prednisona o la dexametasona, puede producirse una inhibición funcional de las glándulas suprarrenales. Esta inhibición se debe a que las dosis altas de esteroides evitan que el hipotálamo y la hipófisis produzcan las hormonas que normalmente estimulan la actividad suprarrenal.
Si la persona interrumpe de forma abrupta el tratamiento con esteroides, el organismo no consigue restaurar la actividad suprarrenal con la rapidez necesaria y se produce una insuficiencia suprarrenal temporal (un tipo de insuficiencia suprarrenal secundaria) y la persona puede presentar síntomas, como debilidad o mareos. Además, cuando se sufre estrés, el organismo no es capaz de estimular la producción de los esteroides adicionales necesarios.
Por lo tanto, los médicos nunca interrumpen bruscamente el uso de esteroides si las personas los han estado tomando durante más de 2 o 3 semanas. De hecho, las dosis se reducen de forma gradual durante semanas y a veces meses.
Además, puede ser necesario aumentar la dosis en caso de enfermedad o de situaciones de estrés intenso durante el tratamiento con esteroides. Si se enferma o se vive una situación de estrés intenso a las pocas semanas de haber disminuido o interrumpido el tratamiento con esteroides, quizás deba reanudarse el tratamiento.