Fármacos de venta sin receta para la tos y el resfriado en los niños
Los niños son particularmente propensos a la tos y los resfriados, y los síntomas de estos trastornos pueden incomodarles mucho. Los padres y los cuidadores quieren aliviar los síntomas y ayudar a los niños a sentirse mejor.
Las personas no deberían dar medicamentos de venta libre para la tos o el resfriado a niños menores de 4 años. Estos medicamentos no deben administrarse a niños de 4 a 6 años sin consultar con el proveedor de atención médica del niño.
Los cuidadores deben asegurarse de usar solo aquellos productos formulados para la edad y el peso del niño.