Enfermedades causadas por priones en animales y humanos
Las enfermedades producidas por priones aparecen en ovejas, cabras, ganado vacuno, alces, ciervos, visones, gatos y camellos. En función de la enfermedad, se pueden transmitir de una especie a otra cuando un animal hace lo siguiente:
Al igual que las personas con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, los animales afectados pierden progresivamente la coordinación y se comportan de manera anormal a medida que la funcionalidad cerebral se deteriora.
El scrapie (tembladera), la enfermedad por priones de las ovejas, se denomina así porque las ovejas tienden a restregarse contra postes u otras estructuras similares y se arrancan la lana.
En los alces y los ciervos, la enfermedad por priones se denomina caquexia crónica. En la mayoria de los estados de los Estados Unidos, Canadá, Noruega, Finlandia y Suecia, existe la preocupación de que la caquexia crónica pueda transmitirse a las personas que cazan, despiezan o comen animales afectados. Sin embargo, no se han observado casos de caquexia crónica o tembladera que hayan producido casos de enfermedad por priones en humanos. Los investigadores están estudiando si la caquexia crónica se puede transmitir a las personas.
La enfermedad de las vacas locas recibe este nombre porque el ganado vacuno se muestra notablemente agitado. La enfermedad probablemente se transmitió inicialmente de las ovejas al ganado alimentado con partes de ovejas infectadas con scrapie.
La ingestión de carne de vaca o de productos bovinos contaminados causa la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en un pequeño porcentaje de las personas. Descrita por primera vez en 1996, esta forma se denomina variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (en ocasiones también denominada versión humana de la «enfermedad de las vacas locas»). La variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob difiere en muchos aspectos de otras formas de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob:
La variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ha sido muy poco frecuente, incluso en su máximo apogeo. Hasta el 7 de mayo de 2022, se habían producido 178 casos en el Reino Unido y 55 en otros países hasta el año 2026. En Reino Unido, el número de nuevos casos anuales alcanzó el máximo en el año 2000. Desde entonces, la cifra ha disminuido progresivamente, con tan solo 2 casos registrados después de 2011. Desde entonces, la enfermedad se ha diagnosticado en 4 personas en Estados Unidos y 2 en Canadá. Todos ellos probablemente contrajeron la enfermedad en un país extranjero.