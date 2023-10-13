Efectos secundarios de medicamentos seleccionados para la colitis ulcerosa
Medicación
Algunos efectos adversos
Comentarios
Aminosalicilatos
Frecuentes: náuseas, cefalea, mareo, cansancio, fiebre, erupción cutánea e infertilidad reversible en hombres
Infrecuentes: inflamación del hígado (hepatitis), del páncreas (pancreatitis) o pulmonar (neumonitis), y anemia hemolítica
El dolor abdominal, el mareo y el cansancio no están relacionados con la dosis.
La hepatitis y la pancreatitis están relacionadas con la dosis.
Frecuentes: fiebre y erupción cutánea
Infrecuentes: pancreatitis, inflamación del pericardio (pericarditis) y neumonitis
Para la olsalazina: diarrea acuosa
La mayoría de los efectos observados con la sulfasalazina pueden producirse con cualquier otro aminosalicilato, pero con mucha menor frecuencia.
Esteroides
Prednisona
Diabetes mellitus, hipertensión arterial, cataratas, osteoporosis (pérdida de densidad ósea), adelgazamiento de la piel, trastornos mentales, psicosis aguda, cambios de humor, infecciones, acné, abundancia excesiva de vello corporal (hirsutismo), desarreglos menstruales, gastritis y úlcera gastroduodenal
La probabilidad de diabetes y de hipertensión arterial es mayor en personas que tienen otros factores de riesgo.
Budesonida
Diabetes mellitus, hipertensión arterial, cataratas y osteoporosis
La budesonida causa los mismos efectos adversos que la prednisona, pero en menor grado.
Hidrocortisona (enema o espuma)
Parte del fármaco es absorbido por el cuerpo, pero incluso a largo plazo, pocas personas tienen efectos adversos graves (a diferencia de con los corticoesteroides, como la prednisona).
El enema o espuma de hidrocortisona se utiliza principalmente para la colitis ulcerosa que afecta al recto o al intestino grueso cerca del recto.
Inmunomoduladores
Anorexia, náuseas, vómitos, malestar general, infección, cáncer, reacciones alérgicas, pancreatitis, número bajo de glóbulos blancos (leucocitos), inhibición de la médula ósea y disfunción hepática
Los efectos adversos que, por lo general, dependen de la dosis incluyen inhibición de la médula ósea y disfunción hepática.
Es necesario un intervalo en el control sanguíneo.
Ciclosporina
Hipertensión arterial, náuseas, vómitos, diarrea, insuficiencia renal, temblores, infecciones, convulsiones, neuropatía y desarrollo de linfomas (cánceres del sistema linfático)
Los efectos adversos son más probables con el uso prolongado.
Tacrolimús
Similares a los de la ciclosporina
Este fármaco está estrechamente relacionado con la ciclosporina y comparte varios de sus efectos adversos.
Agentes biológicos y afines
Infliximab
Reacciones a la infusión intravenosa, infecciones, cáncer, dolor abdominal, disfunción hepática y número bajo de glóbulos blancos (leucocitos)
Las reacciones a la infusión intravenosa (reacciones a la venoclisis) son efectos adversos potencialmente inmediatos, que se producen durante la infusión (como fiebre, escalofríos, náuseas, cefalea, prurito, erupciones, urticaria, disminución de la presión arterial o dificultad respiratoria).
Antes de iniciar el tratamiento debe realizarse una prueba para la detección de tuberculosis y hepatitis B.
Adalimumab
Dolor o picazón en el lugar de la inyección (reacciones de hipersensibilidad), dolor de cabeza, infecciones y cáncer
Los efectos adversos son similares a los del infliximab, con la salvedad de que el adalimumab se administra bajo la piel (vía subcutánea) y por lo tanto no causa reacciones a la infusión intravenosa.
Otras de las reacciones de hipersensibilidad que se producen en el lugar de la inyección incluyen erupciones y urticaria. Es posible la aparición de reacciones más graves de hipersensibilidad.
Golimumab
Dolor o prurito en el lugar de la inyección cuando se administra por vía subcutánea (reacciones de hipersensibilidad), infecciones y cáncer.
Los efectos adversos son similares a los del infliximab.
Cuando se administra por vía subcutánea, este fármaco no causa reacciones a la infusión.
Otras de las reacciones de hipersensibilidad que se producen en el lugar de la inyección incluyen erupciones y urticaria. Es posible la aparición de reacciones más graves de hipersensibilidad.
Vedolizumab
Infecciones, reacciones de hipersensibilidad, resfriados comunes
Riesgo muy poco frecuente de leucoencefalopatía progresiva multifocal.
Ustekinumab
Reacciones en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento, hinchazón), síntomas parecidos al resfriado, escalofríos, cefalea, sensación de cansancio, diarrea, dolor lumbar, dolor al orinar o erupción o prurito
Este medicamento podría aumentar el riesgo de cáncer. Puede aparecer un carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer de piel.
Se puede producir un trastorno que provoca la inflamación del cerebro (síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible).
Mirikizumab
Mayor riesgo de infecciones de las vías respiratorias superiores y herpes labial, reacciones en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento o hinchazón), dolor de cabeza, dolor articular
Antes del tratamiento debe realizarse una prueba para la detección de tuberculosis.
Se analizan las enzimas hepáticas y la bilirrubina antes y durante el tratamiento.
Deben completarse todas las vacunas correspondientes a la edad antes del tratamiento. Durante el tratamiento se deben evitar todas las vacunas vivas.
Risankizumab
Infecciones, dolor de cabeza, fatiga, resfriado común
La mayoría de estos efectos adversos mejorarán en un par de semanas
Guselkumab
Reacción de hipersensibilidad, mayor riesgo de infección de las vías respiratorias superiores
Antes del tratamiento debe realizarse una prueba para la detección de tuberculosis, hepatitis B y hepatitis C.
Se analizan las enzimas hepáticas y la bilirrubina antes y durante el tratamiento.
Deben completarse todas las vacunas correspondientes a la edad antes del tratamiento. Durante el tratamiento se deben evitar todas las vacunas vivas.
Este medicamento no debe utilizarse en caso de infecciones no controladas (como la tuberculosis, el VIH o la hepatitis B) sin profilaxis.
Agentes de molécula pequeña
Tofacitinib
Mayor riesgo de concentraciones elevadas de colesterol, cefalea (dolor de cabeza), infección por herpes zóster y otras infecciones
Entre otros efectos secundarios poco frecuentes se encuentra un mayor riesgo de coágulos de sangre, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.
Las personas deben someterse a pruebas de detección de la tuberculosis antes del tratamiento y durante el mismo.
Upadacitinib
Mayor riesgo de concentraciones elevadas de colesterol, cefalea (dolor de cabeza), infección por herpes zóster y otras infecciones
Entre otros efectos secundarios poco frecuentes se encuentra un mayor riesgo de coágulos de sangre, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.
Las personas deben someterse a pruebas de detección de la tuberculosis antes del tratamiento y durante el mismo.
Ozanimod
Infecciones de las vías respiratorias altas, cefalea, inflamación del hígado
Antes de iniciar el tratamiento debe realizarse una prueba para la detección de tuberculosis.
Este medicamento no debe administrarse a personas que toman un inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO, como selegilina, fenelzina y linezolida).
Etrasimod
Aumento del riesgo de infecciones, disminución del recuento de glóbulos blancos
Este medicamento no debe utilizarse en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio o angina inestable, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y ciertos problemas del ritmo cardíaco.