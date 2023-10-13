Efectos secundarios de determinados medicamentos para la enfermedad de Crohn
Medicación
Algunos efectos adversos
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Aminosalicilatos
Frecuentes: náuseas, cefalea, mareo, cansancio, fiebre, erupción cutánea e infertilidad reversible en hombres
Infrecuentes: inflamación del hígado (hepatitis), del páncreas (pancreatitis) o pulmonar (neumonitis), y anemia hemolítica
El dolor abdominal, el mareo y el cansancio no están relacionados con la dosis.
La hepatitis y la pancreatitis están relacionadas con la dosis.
Frecuentes: fiebre y erupción cutánea
Infrecuentes: pancreatitis, inflamación del pericardio (pericarditis) y neumonitis
Para la olsalazina: diarrea acuosa
La mayoría de los efectos causados por la sulfasalazina pueden producirse con cualquier otro aminosalicilato, pero con mucha menor frecuencia.
Esteroides
Prednisona
Diabetes mellitus, hipertensión arterial, cataratas, osteoporosis (pérdida de densidad ósea), adelgazamiento de la piel, trastornos mentales, psicosis aguda, cambios de humor, infecciones, acné, abundancia excesiva de vello corporal (hirsutismo), desarreglos menstruales, gastritis y úlcera gastroduodenal
La probabilidad de diabetes y de hipertensión arterial es mayor en personas que tienen otros factores de riesgo.
Metilprednisolona
Budesonida
Diabetes mellitus, hipertensión arterial, cataratas y osteoporosis
La budesonida causa los mismos efectos adversos que la prednisona, pero en menor grado.
Fármacos inmunomoduladores
Anorexia, náuseas, vómitos, malestar general, infección, cáncer, reacciones alérgicas, pancreatitis, número bajo de glóbulos blancos (leucocitos), inhibición de la médula ósea, disfunción hepática y aumento del riesgo de linfoma
Los efectos adversos que, por lo general, dependen de la dosis incluyen inhibición de la médula ósea y disfunción hepática.
Es necesario un intervalo en el control sanguíneo.
Metotrexato
Náuseas, vómitos, malestar intestinal, cefalea, erupción cutánea, llagas en la boca, perdida de cabello, cansancio, cicatrización del hígado (cirrosis), número bajo de glóbulos blancos e infecciones
Se debe tomar 1 miligramo de ácido fólico al día.
La afectación hepática está relacionada con la dosis y la duración del tratamiento.
El metotrexato también causa abortos y defectos congénitos durante el embarazo, por lo que no está indicado para ninguna persona que esté embarazada o que pueda quedar embarazada. Las personas con posibilidad de embarazo que toman metotrexato deben usar un método eficaz de control de la natalidad.
Ciclosporina
Hipertensión arterial, náuseas, vómitos, diarrea, insuficiencia renal, temblores, infecciones, convulsiones, neuropatía y desarrollo de linfomas (cánceres del sistema linfático), cefaleas, calambres en las piernas, y sensación de hormigueo.
Este fármaco se administra a personas con fístulas, principalmente.
Los efectos adversos son más probables con el uso prolongado.
Tacrolimús
Similares a los de la ciclosporina
Este fármaco está estrechamente relacionado con la ciclosporina y comparte varios de sus efectos adversos.
Fármacos biológicos
Infliximab
Reacciones a la infusión intravenosa, infecciones, cáncer, dolor abdominal, disfunción hepática y número bajo de glóbulos blancos (leucocitos)
Las reacciones a la infusión intravenosa (reacciones a la venoclisis) son efectos adversos potencialmente inmediatos, que se producen durante la infusión (como fiebre, escalofríos, náuseas, cefalea, prurito, erupciones, urticaria, disminución de la presión arterial o dificultad respiratoria).
Antes de iniciar el tratamiento debe realizarse una prueba para la detección de tuberculosis y hepatitis B.
Adalimumab
Dolor o picazón en el lugar de la inyección (reacciones de hipersensibilidad), dolor de cabeza, infecciones y cáncer
Los efectos adversos son similares a los del infliximab, con la salvedad de que el adalimumab se administra bajo la piel (vía subcutánea) y por lo tanto no causa reacciones a la infusión intravenosa.
Las reacciones de hipersensibilidad que se producen en el lugar de la inyección incluyen dolor, erupciones, prurito y urticaria. Es posible la aparición de reacciones más graves de hipersensibilidad.
Certolizumab
Similares a los del infliximab y adalimumab
El certolizumab funciona y causa efectos adversos similares a los del infliximab y adalimumab. Se administra por vía subcutánea.
Algunos médicos prefieren este fármaco antes que el infliximab y el adalimumab para personas que están embarazadas y/o en periodo de lactancia.
Vedolizumab
Infecciones, reacciones de hipersensibilidad y resfriados comunes
Este medicamento tiene un riesgo teórico de leucoencefalopatía progresiva multifocal (LMP).
Natalizumab
Infecciones y reacciones de hipersensibilidad
El uso de este fármaco está restringido, ya que se sabe que implica un riesgo de desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Ustekinumab
Infecciones y reacciones de hipersensibilidad
Este medicamento se administra solo si el tratamiento con otro medicamento no funciona.
Mirikizumab
Aumento del riesgo de infecciones de las vías respiratorias superiores, herpes labial, otras infecciones, reacciones en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento o hinchazón), cefalea y dolor articular
Antes del tratamiento debe realizarse una prueba para la detección de tuberculosis.
Este medicamento no debe utilizarse en personas con ciertas infecciones activas.
Antes de iniciar el tratamiento se analizan las enzimas hepáticas y la bilirrubina.
Antes de iniciar el tratamiento deben completarse las vacunas correspondientes a la edad. Durante el tratamiento deben evitarse las vacunas vivas.
Risankizumab
Infecciones, dolor de cabeza, fatiga, resfriado común
La mayoría de estos efectos adversos mejorarán en un par de semanas
Guselkumab
Reacción de hipersensibilidad, aumento del riesgo de infecciones de las vías respiratorias superiores y otras infecciones
Antes del tratamiento debe realizarse una prueba para la detección de tuberculosis.
Este medicamento no debe utilizarse en personas con ciertas infecciones activas.
Se deben analizar las enzimas hepáticas y la bilirrubina antes y durante el tratamiento en personas con enfermedad inflamatoria intestinal.
Antes de iniciar el tratamiento deben completarse las vacunas correspondientes a la edad. Durante el tratamiento deben evitarse las vacunas vivas.
Agentes de molécula pequeña
Upadacitinib
Mayor riesgo de concentraciones elevadas de colesterol, cefalea (dolor de cabeza), infección por herpes zóster y otras infecciones
Entre otros efectos secundarios poco frecuentes se encuentra un mayor riesgo de coágulos de sangre, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.
Este medicamento se puede administrar cuando ha habido una respuesta insuficiente o una intolerancia a uno o más inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés) (como infliximab y adalimumab).
Etrasimod
Aumento del riesgo de infecciones, disminución del recuento de glóbulos blancos
Este medicamento no debe utilizarse en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio o angina inestable, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y ciertos problemas del ritmo cardíaco.