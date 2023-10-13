Diez clases de fármacos comúnmente asociados con trastornos relacionados con sustancias
Cafeína
Cannabis (incluyendo la marihuana y los cannabinoides sintéticos)
Alucinógenos (incluyendo LSD, fenciclidina, psilocibina, 3,4-metil-enedioxi-metanfetamina [MDMA])(incluyendo LSD, fenciclidina, psilocibina, 3,4-metil-enedioxi-metanfetamina [MDMA])
Inhalantes (tales como diluyente de pintura o ciertas colas)
Opiáceos (incluyendo el fentanilo, la morfina y la oxicodona)(incluyendo el fentanilo, la morfina y la oxicodona)
Estimulantes (incluyendo las anfetaminas y la cocaína)
Otras (incluyendo los esteroides anabolizantes y otras sustancias de abuso habituales)