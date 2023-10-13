skip to main content
Comparación de los tipos de neumonías intersticiales idiopáticas*

Trastorno

Personas afectadas con mayor frecuencia

Porcentaje de personas afectadas que fuman cigarrillos

Tratamiento

Pronóstico

Fibrosis pulmonar idiopática

Con mayor frecuencia, los hombres mayores de 50 años

Más del 60%

Rehabilitación pulmonar

Trasplante pulmonar

Pirfenidona o nintedanibPirfenidona o nintedanib

El 50-70% muere en 5 años.

Neumonía intersticial descamativa

Con mayor frecuencia, los hombres de edad comprendida entre 30 y 50 años

Más del 90%

Dejar de fumar

Corticoesteroides

70% de supervivencia a los 10 años.

Neumonía intersticial inespecífica

Con mayor frecuencia, mujeres de entre 40 y 60 años

Menos del 40%

Corticoesteroides

Menos del 50% muere en 5 años.

Tasa de mortalidad: ampliamente variable, pero por lo general mejor que la de la fibrosis pulmonar idiopática.

Neumonía en organización criptogénica

Personas de cualquier edad, por lo general de 40 a 50 años

Menos del 50%

Corticoesteroides

Las recaídas son frecuentes

La tasa de supervivencia a 5 años es > 90%

La muerte es muy poco frecuente.

Enfermedad pulmonar intersticial asociada con bronquiolitis respiratoria

Personas de entre 30 y 50 años (ligeramente más varones)

Más del 90%

Programas para dejar de fumar

Corticoesteroides

La posibilidad de muerte disminuye a medida que la persona deja de fumar.

Neumonía intersticial aguda

Personas de cualquier edad

Desconocidos

Se desconoce el mejor tratamiento

A veces, los corticoesteroides

Más del 50% muere en menos de 6 meses.

Neumonía intersticial linfoide

En su mayoría mujeres de cualquier edad

Desconocidos

Corticoesteroides

El pronóstico es difícil de establecer.

Fibroelastosis pleuroparenquimal idiopática

Personas de cualquier edad (edad promedio 57 años)

Usualmente no fumadores

Se desconoce el mejor tratamiento (posiblemente corticoesteroides)

La tasa de supervivencia a 5 años es aproximadamente del 25 al 60%.

* En orden decreciente de frecuencia.

