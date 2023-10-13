Comparación de los tipos de neumonías intersticiales idiopáticas*
Trastorno
Personas afectadas con mayor frecuencia
Porcentaje de personas afectadas que fuman cigarrillos
Tratamiento
Pronóstico
Fibrosis pulmonar idiopática
Con mayor frecuencia, los hombres mayores de 50 años
Más del 60%
Rehabilitación pulmonar
Trasplante pulmonar
Pirfenidona o nintedanibPirfenidona o nintedanib
El 50-70% muere en 5 años.
Neumonía intersticial descamativa
Con mayor frecuencia, los hombres de edad comprendida entre 30 y 50 años
Más del 90%
Dejar de fumar
Corticoesteroides
70% de supervivencia a los 10 años.
Neumonía intersticial inespecífica
Con mayor frecuencia, mujeres de entre 40 y 60 años
Menos del 40%
Corticoesteroides
Menos del 50% muere en 5 años.
Tasa de mortalidad: ampliamente variable, pero por lo general mejor que la de la fibrosis pulmonar idiopática.
Neumonía en organización criptogénica
Personas de cualquier edad, por lo general de 40 a 50 años
Menos del 50%
Corticoesteroides
Las recaídas son frecuentes
La tasa de supervivencia a 5 años es > 90%
La muerte es muy poco frecuente.
Enfermedad pulmonar intersticial asociada con bronquiolitis respiratoria
Personas de entre 30 y 50 años (ligeramente más varones)
Más del 90%
Programas para dejar de fumar
Corticoesteroides
La posibilidad de muerte disminuye a medida que la persona deja de fumar.
Neumonía intersticial aguda
Personas de cualquier edad
Desconocidos
Se desconoce el mejor tratamiento
A veces, los corticoesteroides
Más del 50% muere en menos de 6 meses.
Neumonía intersticial linfoide
En su mayoría mujeres de cualquier edad
Desconocidos
Corticoesteroides
El pronóstico es difícil de establecer.
Fibroelastosis pleuroparenquimal idiopática
Personas de cualquier edad (edad promedio 57 años)
Usualmente no fumadores
Se desconoce el mejor tratamiento (posiblemente corticoesteroides)
La tasa de supervivencia a 5 años es aproximadamente del 25 al 60%.
* En orden decreciente de frecuencia.