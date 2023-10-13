skip to main content
MSDManual MsdVersión para público general
Search icon

Clasificación de la insuficiencia cardíaca de la New York Heart Association

Clasificación de la insuficiencia cardíaca de la New York Heart Association

Clase

Síntomas

I Sin limitación

La actividad física ordinaria no provoca cansancio excesivo, dificultad respiratoria (disnea) o conciencia de los latidos del corazón (palpitaciones).

II Leve

La actividad física ordinaria provoca cansancio, dificultad respiratoria (disnea), palpitaciones o dolor en el pecho (angina).

III Moderada

La persona se siente cómoda en reposo, pero la actividad física ordinaria le provoca cansancio, dificultad respiratoria (disnea) y palpitaciones o molestias en el tórax (angina).

IV Grave

Los síntomas se presentan en reposo, y cualquier actividad física los aumenta.

En estos temas