Clasificación de la insuficiencia cardíaca de la New York Heart Association
Clase
Síntomas
I Sin limitación
La actividad física ordinaria no provoca cansancio excesivo, dificultad respiratoria (disnea) o conciencia de los latidos del corazón (palpitaciones).
II Leve
La actividad física ordinaria provoca cansancio, dificultad respiratoria (disnea), palpitaciones o dolor en el pecho (angina).
III Moderada
La persona se siente cómoda en reposo, pero la actividad física ordinaria le provoca cansancio, dificultad respiratoria (disnea) y palpitaciones o molestias en el tórax (angina).
IV Grave
Los síntomas se presentan en reposo, y cualquier actividad física los aumenta.