*No se dispone de un medicamento genérico.

†Los preparados de liberación modificada de los fármacos son variaciones del fármaco en las que se modifica la preparación de alguna manera, por lo general para retardar la liberación del componente activo en el torrente sanguíneo. Los fármacos de liberación modificada pueden ser identificados por las denominaciones MR, LA (acción prolongada, por sus siglas en inglés), XL (acción extra prolongada, por sus siglas en inglés), CR (liberación controlada, por sus siglas en inglés) o SR (liberación sostenida, por sus siglas en inglés).