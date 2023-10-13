Circunstancias en que puede ser inadecuada la sustitución por un genérico
Tipo de fármaco
Ejemplos
Comentarios
Fármacos antiasmáticos tomados por vía oral
TeofilinaTeofilina
Normalmente, las distintas versiones no son bioequivalentes. Si una versión es eficaz, no debe cambiarse por otra a menos que sea absolutamente necesario.
Anticoagulantes
WarfarinaWarfarina
La dosis tóxica del fármaco está demasiado cerca de la dosis eficaz para que el fármaco se pueda utilizar de forma segura.
Antidepresivos
Algunas marcas de amitriptilina y una marca de amitriptilina junto con perfenazinaAlgunas marcas de amitriptilina y una marca de amitriptilina junto con perfenazina
No todas las versiones son intercambiables. Si la FDA considera que un genérico en particular es el equivalente de un fármaco de nombre comercial patentado, el farmacéutico puede recomendarlo.
Medicamentos anticonvulsivantes
Carbamazepina*, clonazepam, eslicarbazepina*, lamotrigina, oxcarbazepina, fenitoína*, topiramato, valproato y zonisamidaCarbamazepina*, clonazepam, eslicarbazepina*, lamotrigina, oxcarbazepina, fenitoína*, topiramato, valproato y zonisamida
Se ha producido una pérdida del control de las convulsiones después de haber cambiado de marca. Se recomienda continuar con la misma marca o los mismos preparados genéricos.
Fármacos antihipertensivos
Preparaciones de liberación modificada de diltiazem y nifedipina†Preparaciones de liberación modificada de diltiazem y nifedipina†
Algunas versiones genéricas no tienen bioequivalencia con los fármacos de nombre comercial patentado. Las preparaciones de liberación modificada poseen diferentes características de liberación y no son intercambiables.
Fármacos cardiovasculares
Digoxina (para la Digoxina (para lainsuficiencia cardíaca y la frecuencia cardíaca muy rápida)
La dosis tóxica está demasiado cerca de la dosis efectiva para que el fármaco pueda usarse de manera segura.
Cremas, lociones y ungüentos de corticoesteroides
Alclometasona, amcinonida, betametasona, clocortolona, desonida, desoximetasona, dexametasona, diflorasona, fluocinolona, fluocinonida, flurandrenolida, fluticasona*, halobetasol, hidrocortisona, mometasona y triamcinolonaAlclometasona, amcinonida, betametasona, clocortolona, desonida, desoximetasona, dexametasona, diflorasona, fluocinolona, fluocinonida, flurandrenolida, fluticasona*, halobetasol, hidrocortisona, mometasona y triamcinolona
La estandarización de estos productos se hace por medio de pruebas de respuesta cutánea, y muchos han sido clasificados como bioequivalentes por la FDA. Sin embargo, la respuesta varía, y las diferentes presentaciones (crema, ungüento o gel) pueden afectar a la potencia del producto. La respuesta puede ser impredecible. Por tanto, si una determinada presentación del producto es eficaz no debe cambiarse por otra.
Comprimidos de corticoesteroides
Dexametasona, prednisolonaDexametasona, prednisolona
Las versiones genéricas pueden no ser bioequivalentes con los fármacos de nombre comercial patentado y no deben sustituirse libremente por ellos.
Fármacos para el control de la gota
ColchicinaColchicina
Las versiones genéricas de determinados fármacos no son bioequivalentes.
Hormonas
Algunas marcas de medroxiprogesterona y metiltestosteronaAlgunas marcas de medroxiprogesterona y metiltestosterona
Productos de reemplazo tiroideo
Las hormonas suelen tomarse en pequeñas dosis, por lo que las diferencias entre marcas pueden producir oscilaciones muy importantes en la respuesta.
Algunas marcas no son bioequivalentes.
Fármacos psiquiátricos
Litio (para el Litio (para eltrastorno bipolar)
La dosis tóxica del fármaco está demasiado cerca de la dosis eficaz para que el fármaco se pueda utilizar de forma segura.
Otros fármacos
Algunas marcas de comprimidos y supositorios de prometazina y clozapinaAlgunas marcas de comprimidos y supositorios de prometazina y clozapina
Las versiones genéricas pueden no ser bioequivalentes. Aunque cualquier versión puede ser eficaz, las versiones no deben intercambiarse.
*No se dispone de un medicamento genérico.
†Los preparados de liberación modificada de los fármacos son variaciones del fármaco en las que se modifica la preparación de alguna manera, por lo general para retardar la liberación del componente activo en el torrente sanguíneo. Los fármacos de liberación modificada pueden ser identificados por las denominaciones MR, LA (acción prolongada, por sus siglas en inglés), XL (acción extra prolongada, por sus siglas en inglés), CR (liberación controlada, por sus siglas en inglés) o SR (liberación sostenida, por sus siglas en inglés).
FDA = Food and Drug Administration de Estados Unidos.