Circunstancias en que puede ser inadecuada la sustitución por un genérico

Tipo de fármaco

Ejemplos

Comentarios

Fármacos antiasmáticos tomados por vía oral

TeofilinaTeofilina

Normalmente, las distintas versiones no son bioequivalentes. Si una versión es eficaz, no debe cambiarse por otra a menos que sea absolutamente necesario.

Anticoagulantes

WarfarinaWarfarina

La dosis tóxica del fármaco está demasiado cerca de la dosis eficaz para que el fármaco se pueda utilizar de forma segura.

Antidepresivos

Algunas marcas de amitriptilina y una marca de amitriptilina junto con perfenazinaAlgunas marcas de amitriptilina y una marca de amitriptilina junto con perfenazina

No todas las versiones son intercambiables. Si la FDA considera que un genérico en particular es el equivalente de un fármaco de nombre comercial patentado, el farmacéutico puede recomendarlo.

Medicamentos anticonvulsivantes

Carbamazepina*, clonazepam, eslicarbazepina*, lamotrigina, oxcarbazepina, fenitoína*, topiramato, valproato y zonisamidaCarbamazepina*, clonazepam, eslicarbazepina*, lamotrigina, oxcarbazepina, fenitoína*, topiramato, valproato y zonisamida

Se ha producido una pérdida del control de las convulsiones después de haber cambiado de marca. Se recomienda continuar con la misma marca o los mismos preparados genéricos.

Fármacos antihipertensivos

Preparaciones de liberación modificada de diltiazem y nifedipinaPreparaciones de liberación modificada de diltiazem y nifedipina†

Algunas versiones genéricas no tienen bioequivalencia con los fármacos de nombre comercial patentado. Las preparaciones de liberación modificada poseen diferentes características de liberación y no son intercambiables.

Fármacos cardiovasculares

Digoxina (para la Digoxina (para lainsuficiencia cardíaca y la frecuencia cardíaca muy rápida)

La dosis tóxica está demasiado cerca de la dosis efectiva para que el fármaco pueda usarse de manera segura.

Cremas, lociones y ungüentos de corticoesteroides

Alclometasona, amcinonida, betametasona, clocortolona, desonida, desoximetasona, dexametasona, diflorasona, fluocinolona, fluocinonida, flurandrenolida, fluticasona*, halobetasol, hidrocortisona, mometasona y triamcinolonaAlclometasona, amcinonida, betametasona, clocortolona, desonida, desoximetasona, dexametasona, diflorasona, fluocinolona, fluocinonida, flurandrenolida, fluticasona*, halobetasol, hidrocortisona, mometasona y triamcinolona

La estandarización de estos productos se hace por medio de pruebas de respuesta cutánea, y muchos han sido clasificados como bioequivalentes por la FDA. Sin embargo, la respuesta varía, y las diferentes presentaciones (crema, ungüento o gel) pueden afectar a la potencia del producto. La respuesta puede ser impredecible. Por tanto, si una determinada presentación del producto es eficaz no debe cambiarse por otra.

Comprimidos de corticoesteroides

Dexametasona, prednisolonaDexametasona, prednisolona

Las versiones genéricas pueden no ser bioequivalentes con los fármacos de nombre comercial patentado y no deben sustituirse libremente por ellos.

Fármacos para el control de la gota

ColchicinaColchicina

Las versiones genéricas de determinados fármacos no son bioequivalentes.

Hormonas

Algunas marcas de medroxiprogesterona y metiltestosteronaAlgunas marcas de medroxiprogesterona y metiltestosterona

Productos de reemplazo tiroideo

Las hormonas suelen tomarse en pequeñas dosis, por lo que las diferencias entre marcas pueden producir oscilaciones muy importantes en la respuesta.

Algunas marcas no son bioequivalentes.

Fármacos psiquiátricos

Litio (para el Litio (para eltrastorno bipolar)

La dosis tóxica del fármaco está demasiado cerca de la dosis eficaz para que el fármaco se pueda utilizar de forma segura.

Otros fármacos

Algunas marcas de comprimidos y supositorios de prometazina y clozapinaAlgunas marcas de comprimidos y supositorios de prometazina y clozapina

Las versiones genéricas pueden no ser bioequivalentes. Aunque cualquier versión puede ser eficaz, las versiones no deben intercambiarse.

*No se dispone de un medicamento genérico.

†Los preparados de liberación modificada de los fármacos son variaciones del fármaco en las que se modifica la preparación de alguna manera, por lo general para retardar la liberación del componente activo en el torrente sanguíneo. Los fármacos de liberación modificada pueden ser identificados por las denominaciones MR, LA (acción prolongada, por sus siglas en inglés), XL (acción extra prolongada, por sus siglas en inglés), CR (liberación controlada, por sus siglas en inglés) o SR (liberación sostenida, por sus siglas en inglés).

FDA = Food and Drug Administration de Estados Unidos.

