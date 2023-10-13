Causas del síndrome de Raynaud secundario
Causa
Ejemplos
Trastornos autoinmunitarios e inflamatorios
Enfermedad mixta o indiferenciada del tejido conjuntivo
Miopatías inflamatorias idiopáticas (como polimiositis o dermatomiositis)
Trastornos hormonales
Trastornos de la sangre
Enfermedad por crioaglutininas
Cáncer y trastornos relacionados
Tumores neuroendocrinos gastrointestinales
Trastornos nerviosos
Traumatismos
Vibración
Trastornos de los vasos sanguíneos
Medicamentos y sustancias
Betabloqueantes
Cocaína
Preparaciones de ergot (usadas para migrañas y para controlar el sangrado después del parto)
Nicotine
Medicamentos estimulantes