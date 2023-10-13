skip to main content
Causas del síndrome de Raynaud secundario

Causa

Ejemplos

Trastornos autoinmunitarios e inflamatorios

Enfermedad mixta o indiferenciada del tejido conjuntivo

Miopatías inflamatorias idiopáticas (como polimiositis o dermatomiositis)

Artritis reumatoide

Síndrome de Sjögren

Lupus eritematoso sistémico

Esclerosis sistémica

Trastornos hormonales

Hipotiroidismo

Trastornos de la sangre

Enfermedad por crioaglutininas

Policitemia vera

Cáncer y trastornos relacionados

Tumores neuroendocrinos gastrointestinales

Síndromes paraneoplásicos

Trastornos nerviosos

Síndrome del túnel carpiano

Traumatismos

Congelación

Vibración

Trastornos de los vasos sanguíneos

Síndromes del estrecho torácico

Medicamentos y sustancias

Betabloqueantes

Cocaína

Preparaciones de ergot (usadas para migrañas y para controlar el sangrado después del parto)

Nicotine

Medicamentos estimulantes

