Causas de las infecciones de transmisión sexual
Causa
Infección
Bacterias
Cervicitis y uretritis por clamidias
Virus
Infección por virus del papiloma humano (VPH)
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
Molusco contagioso* (causado por un poxvirus)
Mpox (anteriormente llamada viruela del mono)*
Parásitos (protozoos)
Ectoparásitos
Infestación (púbica) por ladillas*
Sarna* (debida al arador de la sarna)
* Estas infecciones normalmente no se consideran infecciones de transmisión sexual (ITS) pero pueden propagarse por contacto sexual (véase Transmisión de infecciones de transmisión sexual [ITS]).