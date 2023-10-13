skip to main content
Causas de las infecciones de transmisión sexual

Causa

Infección

Bacterias

Chancroide

Cervicitis y uretritis por clamidias

Gonorrea

Granuloma inguinal

Linfogranuloma venéreo

Infecciones por Mycoplasma

Sífilis

Virus

Herpes simple genital

Hepatitis B

Hepatitis A y hepatitis C*

Infección por virus del papiloma humano (VPH)

Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Molusco contagioso* (causado por un poxvirus)

Mpox (anteriormente llamada viruela del mono)*

Virus Zika*

Parásitos (protozoos)

Tricomoniasis

Ectoparásitos

Infestación (púbica) por ladillas*

Sarna* (debida al arador de la sarna)

* Estas infecciones normalmente no se consideran infecciones de transmisión sexual (ITS) pero pueden propagarse por contacto sexual (véase Transmisión de infecciones de transmisión sexual [ITS]).

