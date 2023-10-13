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Cómo usar un inhalador con dosificador

Cómo usar un inhalador con dosificador

Para usar un inhalador de dosis medida, la persona agita el inhalador y retira la tapa. La persona exhala por completo, luego acerca el inhalador a su boca y lo inhala lentamente mientras presiona la parte superior del inhalador. La persona continúa inhalando mientras sale una ráfaga de medicamento. Después la persona contiene la respiración y posteriormente exhala de nuevo. Exhalar por completo ayuda a eliminar el aire de los pulmones, de modo que se pueda inspirar más aire en la siguiente inhalación. Cuanto más aire se inhala, más cantidad del fármaco se puede inhalar y llegar así a las vías respiratorias más pequeñas y distantes.

Consulte Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el control y la prevención de enfermedades): autocuidado para el asma: cómo usar su inhalador.

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