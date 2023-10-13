Las personas deben comprobar si su compañía aseguradora cubre una segunda opinión. Deben preguntar también sobre los trámites o procedimientos especiales necesarios en caso de desear una segunda opinión.
Deberían pedir a su médico la recomendación de otro médico o especialista. La mayoría de los doctores aceptan con agrado que se solicite una segunda opinión. Sin embargo, el segundo médico no ha de ser un colaborador próximo del primero, porque probablemente compartirán el mismo punto de vista. Si a alguien le resulta incómodo preguntar a su médico, puede hacer la pregunta a otro médico de su confianza. En caso contrario, los hospitales universitarios, las sociedades científicas médicas y las compañías aseguradoras suelen proporcionar nombres de médicos. Aunque algunas personas pueden sentirse incómodas a la hora de preguntar a su médico acerca de una segunda opinión, el hecho de comentar de forma sincera y cortés el motivo por el cual una segunda opinión podría ser útil y pedir la referencia más adecuada puede mejorar la comunicación y conducir a mejores decisiones.
Las personas que optan por una segunda opinión deben hacer llegar su historial médico al segundo médico antes de visitarlo. De este modo, el médico puede preparar la visita con tiempo suficiente y evitar la repetición innecesaria de pruebas diagnósticas. Probablemente, de acuerdo con la normativa o la legislación (en Estados Unidos, Health Insurance Portability and Accountability Act [HIPAA]), primero será necesario autorizar por escrito a su médico para que pueda transferir el historial médico o los resultados de las pruebas.
Las personas deben preparar por escrito las preguntas y dudas sobre sus trastornos, y llevar consigo la lista cuando acudan a la consulta con el segundo médico.
Por lo general, para obtener una segunda opinión se debe acudir al médico presencialmente, en lugar de confiar en la telemedicina. Para que una segunda opinión tenga sentido, el médico debe revisar atentamente el historial médico del paciente y realizar las partes esenciales de la exploración física. A menudo, el médico puede desear ver algunos de los estudios de imágenes (no solo los informes) o muestras de anatomía patológica, de modo que las copias deben obtenerse con antelación.