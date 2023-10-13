skip to main content
Algunos trastornos médicos que causan llanto excesivo en lactantes y niños pequeños

Causa*

Características comunes†

Pruebas

Trastornos cardíacos

Insuficiencia cardíaca‡ o ritmo cardíaco anormal

Dificultad para respirar, dificultad para alimentarse y sudoración excesiva

A menudo, un sonido cardíaco anormal detectado durante la exploración del médico

Radiografía de tórax

Electrocardiograma (ECG)

Ecocardiografía

Trastornos gastrointestinales

Alergia a las proteínas de la leche de vaca

Vómitos

Diarrea o estreñimiento

Rechazo de la alimentación

Pérdida de peso, retraso del crecimiento o ambos

Sangre en las heces

Erupción

Análisis de heces

Síntomas que mejoran cuando se cambia la fórmula o (en bebés amamantados) cuando se elimina la proteína de leche de vaca de la dieta de la madre

Posiblemente endoscopia, colonoscopia, o ambas

Estreñimiento

Deposiciones intestinales duras y menos frecuentes que son difíciles de evacuar

A veces dolor manifiesto durante la defecación

A veces desgarros (fisuras) en el ano

Exploración por un médico

Reflujo gastroesofágico

Síntomas que ocurren después de la alimentación, incluyendo irritabilidad o llanto, regurgitación o arqueo de la espalda

A veces tos al tumbarlo o escasa ganancia de peso

Exploración por un médico

A veces, tratamiento con fármacos para inhibir la producción de ácido (si se alivian los síntomas, la causa es probablemente la enfermedad por reflujo gastroesofágico)

A veces, radiografías del tubo digestivo superior después de administrar bario por vía oral o un examen para medir los episodios de acidez o reflujo en el esófago (mediante sonda de pH o sonda de impedancia) o endoscopia

Hernia‡ encarcelada

Bulto rojo, inflamado, doloroso en la ingle

Exploración por un médico

Invaginación intestinal‡ (deslizamiento de un segmento del intestino dentro de otro)

Llanto que se produce en brotes cada 15 a 20 minutos, el niño suele doblar sus piernas hasta el pecho

Más tarde, dolor a la palpación del abdomen y heces con aspecto de mermelada de grosella (porque contienen sangre)

Por lo general en niños de 3 a 36 meses de edad

Ecografía del abdomen

Introducción de aire en el recto (enema aéreo)

Vólvulo‡ (torsión del intestino)

Vómitos, distensión abdominal y/o dolor a la palpación en el abdomen

Posiblemente sangre en las heces o ausencia de heces

Radiografía del abdomen

Enema de bario o de aire

Infecciones

Infección del oído (otitis media)

A menudo síntomas de resfriado (como goteo nasal y tos)

A veces, fiebre

Dolor de oído

Exploración por un médico

Meningitis

Fiebre y letargo o apatía

Abultamiento de las fontanelas (puntos blandos) existentes entre los huesos del cráneo

Inquietud e irritabilidad (especialmente cuando se coge en brazos), desconsuelo y rechazo de las tomas

Punción lumbar

Infecciones de las vías urinarias (IVU)

A menudo, fiebre

Llanto o quejas de dolor al orinar

Análisis y cultivo de la orina

Lesión

Fractura ósea

Inflamación o hematomas

Negativa a utilizar una extremidad

Dolor durante el baño, el cambio de ropa o el examen del médico

Radiografías

Úlcera corneal (un rasguño en la superficie del ojo)

Ningún otro síntoma

Exploración del ojo después de aplicar un colirio que hace visibles las úlceras (prueba de la fluoresceína)

Síndrome del torniquete de cabello

Hinchazón de la punta de un dedo del pie o de la mano, o del pene, detectándose un pelo enrollado por debajo de la hinchazón

Exploración por un médico

Un traumatismo craneal ‡

Llanto agudo inconsolable

A veces, un área inflamada en la cabeza

Exploración por un médico

TC craneal

Otras causas

La dentición

Un diente en erupción o a punto de entrar en erupción, babeo

A veces, dificultad para dormir o sueño inquieto de noche

En ocasiones fiebre leve

Síntomas que se resuelven después de la erupción del diente

Torsión testicular‡ (giro de los testículos)

Escroto doloroso, hinchado y rojo

Ecografía Doppler del escroto

Reacción a una vacuna

Vacunación reciente (en las últimas 24-48 horas)

Exploración por un médico

* Las enfermedades causan menos del 5% de los casos de llanto excesivo.

†Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes.

‡ Aunque son muy poco frecuentes, estos trastornos son potencialmente mortales y requieren intervención médica inmediata.

TC = tomografía computarizada; ECG = electrocardiografía.

