Algunos trastornos médicos que causan llanto excesivo en lactantes y niños pequeños
Causa*
Características comunes†
Pruebas
Trastornos cardíacos
Dificultad para respirar, dificultad para alimentarse y sudoración excesiva
A menudo, un sonido cardíaco anormal detectado durante la exploración del médico
Radiografía de tórax
Electrocardiograma (ECG)
Ecocardiografía
Trastornos gastrointestinales
Vómitos
Diarrea o estreñimiento
Rechazo de la alimentación
Pérdida de peso, retraso del crecimiento o ambos
Sangre en las heces
Erupción
Análisis de heces
Síntomas que mejoran cuando se cambia la fórmula o (en bebés amamantados) cuando se elimina la proteína de leche de vaca de la dieta de la madre
Posiblemente endoscopia, colonoscopia, o ambas
Deposiciones intestinales duras y menos frecuentes que son difíciles de evacuar
A veces dolor manifiesto durante la defecación
A veces desgarros (fisuras) en el ano
Exploración por un médico
Síntomas que ocurren después de la alimentación, incluyendo irritabilidad o llanto, regurgitación o arqueo de la espalda
A veces tos al tumbarlo o escasa ganancia de peso
Exploración por un médico
A veces, tratamiento con fármacos para inhibir la producción de ácido (si se alivian los síntomas, la causa es probablemente la enfermedad por reflujo gastroesofágico)
A veces, radiografías del tubo digestivo superior después de administrar bario por vía oral o un examen para medir los episodios de acidez o reflujo en el esófago (mediante sonda de pH o sonda de impedancia) o endoscopia
Hernia‡ encarcelada
Bulto rojo, inflamado, doloroso en la ingle
Exploración por un médico
Invaginación intestinal‡ (deslizamiento de un segmento del intestino dentro de otro)
Llanto que se produce en brotes cada 15 a 20 minutos, el niño suele doblar sus piernas hasta el pecho
Más tarde, dolor a la palpación del abdomen y heces con aspecto de mermelada de grosella (porque contienen sangre)
Por lo general en niños de 3 a 36 meses de edad
Ecografía del abdomen
Introducción de aire en el recto (enema aéreo)
Vólvulo‡ (torsión del intestino)
Vómitos, distensión abdominal y/o dolor a la palpación en el abdomen
Posiblemente sangre en las heces o ausencia de heces
Radiografía del abdomen
Enema de bario o de aire
Infecciones
Infección del oído (otitis media)
A menudo síntomas de resfriado (como goteo nasal y tos)
A veces, fiebre
Dolor de oído
Exploración por un médico
Fiebre y letargo o apatía
Abultamiento de las fontanelas (puntos blandos) existentes entre los huesos del cráneo
Inquietud e irritabilidad (especialmente cuando se coge en brazos), desconsuelo y rechazo de las tomas
Punción lumbar
A menudo, fiebre
Llanto o quejas de dolor al orinar
Análisis y cultivo de la orina
Lesión
Fractura ósea
Inflamación o hematomas
Negativa a utilizar una extremidad
Dolor durante el baño, el cambio de ropa o el examen del médico
Radiografías
Úlcera corneal (un rasguño en la superficie del ojo)
Ningún otro síntoma
Exploración del ojo después de aplicar un colirio que hace visibles las úlceras (prueba de la fluoresceína)
Síndrome del torniquete de cabello
Hinchazón de la punta de un dedo del pie o de la mano, o del pene, detectándose un pelo enrollado por debajo de la hinchazón
Exploración por un médico
Un traumatismo craneal ‡
Llanto agudo inconsolable
A veces, un área inflamada en la cabeza
Exploración por un médico
TC craneal
Otras causas
La dentición
Un diente en erupción o a punto de entrar en erupción, babeo
A veces, dificultad para dormir o sueño inquieto de noche
En ocasiones fiebre leve
Síntomas que se resuelven después de la erupción del diente
Torsión testicular‡ (giro de los testículos)
Escroto doloroso, hinchado y rojo
Ecografía Doppler del escroto
Reacción a una vacuna
Vacunación reciente (en las últimas 24-48 horas)
Exploración por un médico
* Las enfermedades causan menos del 5% de los casos de llanto excesivo.
†Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes.
‡ Aunque son muy poco frecuentes, estos trastornos son potencialmente mortales y requieren intervención médica inmediata.
TC = tomografía computarizada; ECG = electrocardiografía.