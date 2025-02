*Los efectos anticolinérgicos incluyen confusión mental, visión borrosa, estreñimiento, sequedad de boca, mareo y pérdida del equilibrio, así como dificultad para comenzar a orinar. †El dipiridamol también está disponible en una formulación con aspirina (ácido acetilsalicílico) de liberación prolongada. Este producto, que se utiliza para prevenir los accidentes cerebrovasculares en personas que ya hayan sufrido alguno, no está incluido en esta lista. inhibidores de COX-2 = coxibs; AINE = antiinflamatorios no esteroideos. Adaptado de The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767