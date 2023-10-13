Algunos medicamentos de uso común en el tratamiento del asma
Medicación
Algunos efectos adversos
Comentarios
Anticolinérgicos* (inhalados)
IpratropioIpratropio
TiotropiumTiotropium
Sequedad de boca
Aceleración de la frecuencia cardíaca
Normalmente se utiliza conjuntamente con un fármaco beta-adrenérgico
Fármacos beta-adrenérgicos de acción rápida (inhalados)
AlbuterolAlbuterol
LevalbuterolLevalbuterol
Aumento de la frecuencia cardíaca
Temblores
Para alivio inmediato o en caso de crisis aguda
El Albuterol también está disponible como preparación oralEl Albuterol también está disponible como preparación oral
Fármacos beta-adrenérgicos de acción prolongada (inhalados)
ArformoterolArformoterol
FormoterolFormoterol
SalmeterolSalmeterol
Aumento de la frecuencia cardíaca
Temblores
Para el tratamiento ordinario, no para el alivio inmediato
Se usa junto con otros medicamentos para el asma
Medicamentos beta-adrenérgicos de acción ultra prolongada (inhalados)
Indacaterol
OlodaterolOlodaterol
Vilanterol
Moqueo nasal y estornudos
Hipertensión arterial
Tos
Dolor de cabeza (cefaleas)
Se usa junto con otros medicamentos para el asma
Vilanterol se comercializa únicamente combinado con fluticasona o umeclidinioVilanterol se comercializa únicamente combinado con fluticasona o umeclidinio
Esteroides (inhalados)*
BeclometasonaBeclometasona
BudesonidaBudesonida
CiclesonideCiclesonide
FlunisolidaFlunisolida
Furoato de fluticasonaFuroato de fluticasona
Propionato de fluticasonaPropionato de fluticasona
MometasonaMometasona
Infección fúngica en la boca (candidiasis oral)
Cambio en la voz
En inhalación se usa para prevenir el asma (controlar a largo plazo)
Corticoesteroides (administrados por vía oral o mediante inyección)*
MetilprednisolonaMetilprednisolona
PrednisolonaPrednisolona
PrednisonaPrednisona
Aumento de peso
Niveles elevados de azúcar en sangre y presión arterial
En raros casos, psicosis
Osteoporosis
Cataratas
Adelgazamiento de la piel y propensión a desarrollar hematomas
Insomnio
Usado en crisis agudas de asma y para el asma que no se puede controlar con terapia inhalatoria
Medicamentos biológicos (inyección)*
BenralizumabBenralizumab
DupilumabDupilumab
MepolizumabMepolizumab
OmalizumabOmalizumab
ReslizumabReslizumab
TezepelumabTezepelumab
Molestias en el lugar de la inyección
En raros casos, reacciones anafilácticas
Se usa en personas con asma grave para disminuir la necesidad de esteroides orales
Modificadores del leucotrieno (por vía oral)
MontelukastMontelukast
ZafirlukastZafirlukast
Zileutón
Granulomatosis eosinófíla con poliangeítis
Con el zileutón, enzimas hepáticas elevadas
Usado más para la prevención que para el tratamiento (control a largo plazo)
Estabilizadores de mastocitos (inhalados)
Cromoglicato
Nedocromil
Tos o sibilancias
Son útiles para evitar o prevenir crisis, a menudo relacionadas con el ejercicio, pero no para el tratamiento de una crisis aguda
Nedocromil no está disponible en Estados UnidosNedocromil no está disponible en Estados Unidos
Metilxantina (oral)
TeofilinaTeofilina
Aumento de la frecuencia cardíaca
Temblores
Malestar gástrico
Convulsiones (si el nivel sanguíneo es alto)
Irregularidades graves en los latidos (si el nivel sanguíneo es alto)
Se puede utilizar para la prevención y tratamiento
Se toma por vía oral, pero puede administrarse por vía intravenosa en la atención hospitalaria
* Los anticolinérgicos también pueden llamarse antimuscarínicos o antagonistas colinérgicos. Los esteroides a veces se llaman glucocorticoides o corticoesteroides. Los inmunomoduladores a veces se llaman medicamentos biológicos.