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Algunos medicamentos de uso común en el tratamiento del asma

Algunos medicamentos de uso común en el tratamiento del asma

Medicación

Algunos efectos adversos

Comentarios

Anticolinérgicos* (inhalados)

IpratropioIpratropio

TiotropiumTiotropium

Sequedad de boca

Aceleración de la frecuencia cardíaca

Normalmente se utiliza conjuntamente con un fármaco beta-adrenérgico

Fármacos beta-adrenérgicos de acción rápida (inhalados)

AlbuterolAlbuterol

LevalbuterolLevalbuterol

Aumento de la frecuencia cardíaca

Temblores

Para alivio inmediato o en caso de crisis aguda

El Albuterol también está disponible como preparación oralEl Albuterol también está disponible como preparación oral

Fármacos beta-adrenérgicos de acción prolongada (inhalados)

ArformoterolArformoterol

FormoterolFormoterol

SalmeterolSalmeterol

Aumento de la frecuencia cardíaca

Temblores

Para el tratamiento ordinario, no para el alivio inmediato

Se usa junto con otros medicamentos para el asma

Medicamentos beta-adrenérgicos de acción ultra prolongada (inhalados)

Indacaterol

OlodaterolOlodaterol

Vilanterol

Moqueo nasal y estornudos

Hipertensión arterial

Tos

Dolor de cabeza (cefaleas)

Se usa junto con otros medicamentos para el asma

Vilanterol se comercializa únicamente combinado con fluticasona o umeclidinioVilanterol se comercializa únicamente combinado con fluticasona o umeclidinio

Esteroides (inhalados)*

BeclometasonaBeclometasona

BudesonidaBudesonida

CiclesonideCiclesonide

FlunisolidaFlunisolida

Furoato de fluticasonaFuroato de fluticasona

Propionato de fluticasonaPropionato de fluticasona

MometasonaMometasona

Infección fúngica en la boca (candidiasis oral)

Cambio en la voz

En inhalación se usa para prevenir el asma (controlar a largo plazo)

Corticoesteroides (administrados por vía oral o mediante inyección)*

MetilprednisolonaMetilprednisolona

PrednisolonaPrednisolona

PrednisonaPrednisona

Aumento de peso

Niveles elevados de azúcar en sangre y presión arterial

En raros casos, psicosis

Osteoporosis

Cataratas

Adelgazamiento de la piel y propensión a desarrollar hematomas

Insomnio

Usado en crisis agudas de asma y para el asma que no se puede controlar con terapia inhalatoria

Medicamentos biológicos (inyección)*

BenralizumabBenralizumab

DupilumabDupilumab

MepolizumabMepolizumab

OmalizumabOmalizumab

ReslizumabReslizumab

TezepelumabTezepelumab

Molestias en el lugar de la inyección

En raros casos, reacciones anafilácticas

Se usa en personas con asma grave para disminuir la necesidad de esteroides orales

Modificadores del leucotrieno (por vía oral)

MontelukastMontelukast

ZafirlukastZafirlukast

Zileutón

Granulomatosis eosinófíla con poliangeítis

Con el zileutón, enzimas hepáticas elevadas

Usado más para la prevención que para el tratamiento (control a largo plazo)

Estabilizadores de mastocitos (inhalados)

Cromoglicato

Nedocromil

Tos o sibilancias

Son útiles para evitar o prevenir crisis, a menudo relacionadas con el ejercicio, pero no para el tratamiento de una crisis aguda

Nedocromil no está disponible en Estados UnidosNedocromil no está disponible en Estados Unidos

Metilxantina (oral)

TeofilinaTeofilina

Aumento de la frecuencia cardíaca

Temblores

Malestar gástrico

Convulsiones (si el nivel sanguíneo es alto)

Irregularidades graves en los latidos (si el nivel sanguíneo es alto)

Se puede utilizar para la prevención y tratamiento

Se toma por vía oral, pero puede administrarse por vía intravenosa en la atención hospitalaria

* Los anticolinérgicos también pueden llamarse antimuscarínicos o antagonistas colinérgicos. Los esteroides a veces se llaman glucocorticoides o corticoesteroides. Los inmunomoduladores a veces se llaman medicamentos biológicos.

* Los anticolinérgicos también pueden llamarse antimuscarínicos o antagonistas colinérgicos. Los esteroides a veces se llaman glucocorticoides o corticoesteroides. Los inmunomoduladores a veces se llaman medicamentos biológicos.

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