skip to main content
MSDManual MsdVersión para público general
Search icon

Algunas sustancias que afectan al sueño

Tipo

Ejemplos

Cuando se utiliza la sustancia

Medicamentos anticonvulsivantes

Fenitoína

Agentes quimioterápicos

Todos

Estimulantes cerebrales

Anfetaminas

Cafeína

Betabloqueantes

PropranololPropranolol

Esteroides

Esteroides anabolizantes

Corticoesteroides

Preparados de hormona tiroidea

Cuando se suspende el uso de la sustancia

Drogas recreativas e ilícitas

Cocaína

Heroína

Marihuana

Fenciclidina

Fármacos que retardan la actividad cerebral

Barbitúricos

Opiáceos

Sedantes (tranquilizantes)

Cuando se utiliza o cuando se suspende el uso de la sustancia

Alcohol

Antidepresivos

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como fluoxetina(ISRS), como fluoxetina

Inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (noradrenalina), como duloxetina), como duloxetina

Inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), como selegilinaInhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), como selegilina

Antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina y la imipraminaAntidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina y la imipramina

En estos temas