Algunas sustancias que afectan al sueño
Tipo
Ejemplos
Cuando se utiliza la sustancia
Medicamentos anticonvulsivantes
Fenitoína
Agentes quimioterápicos
Todos
Estimulantes cerebrales
Anfetaminas
Cafeína
Betabloqueantes
PropranololPropranolol
Esteroides
Esteroides anabolizantes
Corticoesteroides
Preparados de hormona tiroidea
—
Cuando se suspende el uso de la sustancia
Drogas recreativas e ilícitas
Cocaína
Heroína
Marihuana
Fenciclidina
Fármacos que retardan la actividad cerebral
Barbitúricos
Opiáceos
Sedantes (tranquilizantes)
Cuando se utiliza o cuando se suspende el uso de la sustancia
Alcohol
—
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como fluoxetina(ISRS), como fluoxetina
Inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (noradrenalina), como duloxetina), como duloxetina
Inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), como selegilinaInhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), como selegilina
Antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina y la imipraminaAntidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina y la imipramina