Algunas situaciones que excluyen a las personas de donar sangre*
Trastorno
Descalificación permanente o temporal
Comentarios
Infecciones y riesgos de infección
Permanente
Esto incluye a cualquier persona que haya obtenido un resultado positivo en la prueba para la determinación de la presencia de infección por VIH.
Esto incluye a cualquier persona que haya tomado algún medicamento para tratar la infección por VIH, en cualquier momento.
Actividades que aumentan el riesgo de infección por VIH
Temporal
Espere 2 años desde el último uso de cualquier medicamento administrado por inyección para prevenir la infección por VIH (como la PrEP o PEP antiviral de acción prolongada).
Espere 3 meses desde el último uso de cualquier medicamento por vía oral para prevenir la infección por VIH (PrEP o PEP antivíricos).
Esperar 3 meses desde la última vez que se ha realizado una actividad de alto riesgo. Actividades que se incluyen:
Infección por hepatitis B o C
Permanente
Las personas que alguna vez han tenido hepatitis debida a un virus o han dado positivo por hepatitis B o C no pueden donar sangre.
Hepatitis, exposición a
Temporal
Deben transcurrir 12 meses después de una posible exposición (por ejemplo, convivir o tener relaciones sexuales con una persona con hepatitis, haber estado encarcelado en una institución correccional por más de 72 horas, o haber sufrido una mordedura humana que rompió la piel).
Paludismo (malaria) o exposición al paludismo
Temporal
Las personas deben esperar 3 años después de un tratamiento de la malaria o de haber vivido en una zona donde la malaria es endémica.
Las personas deben esperar 3 meses después de visitar una zona donde la malaria es endémica.
Transfusiones
Temporal
En Estados Unidos, las personas que han recibido una transfusión tienen que esperar 3 meses.
Temporal
En caso de infección reciente por el virus Zika, la FDA (Agencia Federal para Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos recomienda esperar 120 días a partir del día en que desaparezcan los síntomas o desde el último resultado positivo de la prueba, el periodo que sea más largo.
Vacunas (aquellas elaboradas con formas vivas o atenuadas de bacterias o virus)
Temporal
El tiempo de espera depende de la vacuna.
Cáncer
Cánceres de células de la sangre (por ejemplo, leucemia, linfoma o mieloma)
Permanente
Las personas no pueden donar, incluso sin cáncer.
Otros cánceres
Temporal
Las personas pueden donar si no padecen cáncer y el tratamiento se completó hace más de 12 meses.
Las personas con formas leves y tratables (como por ejemplo cánceres de piel de pequeño tamaño) que se han extirpado por completo pueden donar antes de los 12 meses.
Otras
Anemia (bajo nivel de hemoglobina en la sangre)
Temporal
Se puede donar sangre después de que se resuelva la anemia.
Trastornos hemorrágicos congénitos
Permanente
—
Cardiopatía
Temporal
Cualquier enfermedad cardíaca debe recibir valoración y tratamiento médico y la persona afectada no debe haber presentado síntomas relacionados con el corazón durante los últimos 6 meses.
Temporal
Se puede ser donante después de controlar la presión arterial.
Cirugía mayor si es reciente
Temporal
—
Embarazo
Temporal
Las mujeres tienen que esperar 6 semanas después de parto.
Fármacos (algunos), como la acitretina, la dutasterida, el etretinato, la finasterida y la isotretinoína
Temporal
El tiempo que se tiene que esperar depende del fármaco.
La mayoría de los medicamentos no descalifican a las personas para ser donantes de sangre.
* También se realiza un cultivo de sangre para detectar una amplia gama de bacterias.
Datos procedentes del documento orientativo de The U. S. FDA (Agencia Federal para Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés): recomendaciones para evaluar la elegibilidad del donante utilizando preguntas basadas en el riesgo individual para reducir el riesgo de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana a través de la sangre y de los productos sanguíneos.
FDA = U. S. Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos); VIH = virus de la inmunodeficiencia humana; PrEP = profilaxis previa a la exposición (por sus siglas en inglés); PEP = profilaxis post-exposición (por sus siglas en inglés).