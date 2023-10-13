* También se realiza un cultivo de sangre para detectar una amplia gama de bacterias.

Datos procedentes del documento orientativo de The U. S. FDA (Agencia Federal para Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés): recomendaciones para evaluar la elegibilidad del donante utilizando preguntas basadas en el riesgo individual para reducir el riesgo de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana a través de la sangre y de los productos sanguíneos.