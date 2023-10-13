Algunas causas de visión doble cuando ambos ojos están abiertos
Causa
Características comunes*
Enfoque diagnóstico
Trastornos que afectan el control de los músculos oculares por parte del sistema nervioso†
Algunos accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios
A menudo en personas mayores y en personas con factores de riesgo para estos trastornos (como hipertensión arterial, ateroesclerosis y diabetes)
A veces hablar arrastrando las palabras, debilidad y/o dificultad para caminar
Exploración por un médico
Resonancia magnética nuclear (RMN) o una tomografía computarizada (TC) del cerebro
Una masa que presiona un nervio, como un bulto en una arteria (aneurisma cerebral) o un tumor
A menudo dolor (repentino si es causado por un aneurisma) y con frecuencia otros síntomas de disfunción del sistema nervioso (como debilidad muscular, pérdida de la coordinación y sensaciones anómalas en la piel)
Resonancia magnética nuclear (RMN) o una tomografía computarizada (TC) del cerebro
Inflamación o infección del ojo o de las estructuras adyacentes (por ejemplo, abscesos, sinusitis y, en raras ocasiones, un coágulo sanguíneo en el seno cavernoso en la base del cráneo)
Dolor constante
En ocasiones, fiebre, escalofríos, fatiga, pérdida de la sensibilidad en la cara y/o ojos saltones
TC o RMN de las órbitas y, a veces, del cerebro
Por lo general periodos de relativamente buena salud alternando con episodios de empeoramiento de los síntomas
Debilidad que va y viene de un día a otro
Sensaciones anómalas como hormigueo, entumecimiento, dolor, ardor y prurito
Torpeza
Las personas pierden fuerza o destreza en una pierna o una mano, que se torna rígida
A medida que el trastorno progresa, temblores, parálisis parcial o completa, y contracciones musculares involuntarias (espasticidad), que a veces causan calambres dolorosos
Hablar lento y arrastrando las palabras
Problemas con la micción y/o la función intestinal
RMN del encéfalo y de la médula espinal
Visión doble que va y viene
Dificultad para hablar o tragar
Debilidad
Músculos que se debilitan cuando se utilizan repetidamente
Exploración por un médico
Pruebas de anticuerpos, pruebas eléctricas de los músculos o ambas
Antecedentes de alcoholismo de larga duración
Torpeza, mala coordinación y confusión
Exploración por un médico
Trastornos que bloquean el movimiento del ojo
La enfermedad de Graves (engrosamiento de los músculos y los tejidos alrededor del ojo, llamada oftalmopatía infiltrativa, que se presenta con mayor frecuencia en personas que también tienen una glándula tiroidea hiperactiva y rara vez se presenta en personas con una glándula tiroidea normal)
Abultamiento de los ojos, a menudo dolor o irritación ocular, lagrimeo, sensibilidad a la luz, glándula tiroidea mayor de lo normal (bocio) y engrosamiento de la piel en las espinillas de las piernas
Análisis de sangre para evaluar la función de la glándula tiroidea
Lesión, como una fractura de la órbita ocular o una acumulación de sangre (hematoma)
Dolor
En personas que evidentemente hayan sufrido una lesión ocular reciente
TC o RMN de la órbita
Tumores (cerca de la base del cráneo, los senos paranasales o la cuenca del ojo, denominados tumores orbitales)
A menudo dolor no relacionado con el movimiento ocular, abultamiento de un ojo, y a veces otros síntomas de disfunción del sistema nervioso
RMN o TC de la órbita y, a veces, del cerebro
*Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes.
† La presencia de dolor varía según la causa.
TC = tomografía computarizada; ECG = electrocardiografía; RMN = resonancia magnética nuclear.