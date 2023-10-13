skip to main content
Algunas causas de visión doble cuando ambos ojos están abiertos

Causa

Características comunes*

Enfoque diagnóstico

Trastornos que afectan el control de los músculos oculares por parte del sistema nervioso†

Algunos accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios

A menudo en personas mayores y en personas con factores de riesgo para estos trastornos (como hipertensión arterial, ateroesclerosis y diabetes)

A veces hablar arrastrando las palabras, debilidad y/o dificultad para caminar

Exploración por un médico

Resonancia magnética nuclear (RMN) o una tomografía computarizada (TC) del cerebro

Una masa que presiona un nervio, como un bulto en una arteria (aneurisma cerebral) o un tumor

A menudo dolor (repentino si es causado por un aneurisma) y con frecuencia otros síntomas de disfunción del sistema nervioso (como debilidad muscular, pérdida de la coordinación y sensaciones anómalas en la piel)

Resonancia magnética nuclear (RMN) o una tomografía computarizada (TC) del cerebro

Inflamación o infección del ojo o de las estructuras adyacentes (por ejemplo, abscesos, sinusitis y, en raras ocasiones, un coágulo sanguíneo en el seno cavernoso en la base del cráneo)

Dolor constante

En ocasiones, fiebre, escalofríos, fatiga, pérdida de la sensibilidad en la cara y/o ojos saltones

TC o RMN de las órbitas y, a veces, del cerebro

Esclerosis múltiple

Por lo general periodos de relativamente buena salud alternando con episodios de empeoramiento de los síntomas

Debilidad que va y viene de un día a otro

Sensaciones anómalas como hormigueo, entumecimiento, dolor, ardor y prurito

Torpeza

Las personas pierden fuerza o destreza en una pierna o una mano, que se torna rígida

A medida que el trastorno progresa, temblores, parálisis parcial o completa, y contracciones musculares involuntarias (espasticidad), que a veces causan calambres dolorosos

Hablar lento y arrastrando las palabras

Problemas con la micción y/o la función intestinal

RMN del encéfalo y de la médula espinal

Miastenia grave

Visión doble que va y viene

Dificultad para hablar o tragar

Debilidad

Músculos que se debilitan cuando se utilizan repetidamente

Exploración por un médico

Pruebas de anticuerpos, pruebas eléctricas de los músculos o ambas

Síndrome de Wernicke

Antecedentes de alcoholismo de larga duración

Torpeza, mala coordinación y confusión

Exploración por un médico

Trastornos que bloquean el movimiento del ojo

La enfermedad de Graves (engrosamiento de los músculos y los tejidos alrededor del ojo, llamada oftalmopatía infiltrativa, que se presenta con mayor frecuencia en personas que también tienen una glándula tiroidea hiperactiva y rara vez se presenta en personas con una glándula tiroidea normal)

Abultamiento de los ojos, a menudo dolor o irritación ocular, lagrimeo, sensibilidad a la luz, glándula tiroidea mayor de lo normal (bocio) y engrosamiento de la piel en las espinillas de las piernas

Análisis de sangre para evaluar la función de la glándula tiroidea

Lesión, como una fractura de la órbita ocular o una acumulación de sangre (hematoma)

Dolor

En personas que evidentemente hayan sufrido una lesión ocular reciente

TC o RMN de la órbita

Tumores (cerca de la base del cráneo, los senos paranasales o la cuenca del ojo, denominados tumores orbitales)

A menudo dolor no relacionado con el movimiento ocular, abultamiento de un ojo, y a veces otros síntomas de disfunción del sistema nervioso

RMN o TC de la órbita y, a veces, del cerebro

*Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes.

† La presencia de dolor varía según la causa.

TC = tomografía computarizada; ECG = electrocardiografía; RMN = resonancia magnética nuclear.

