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TEMAS MÉDICOS
VIDA SALUDABLE
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Pruebas analíticas
Panel metabólico integral (PMI)
En estos temas
Síndrome de Bartter y síndrome de Gitelman
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Raquitismo hipofosfatémico
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Evento breve, resuelto, inexplicable (BRUE)
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Convulsiones febriles
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Espasmos infantiles
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Convulsiones en niños
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Síndrome de Reye
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