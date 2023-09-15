skip to main content
Reducción de la luxación de hombro (volver a colocar el hombro en su sitio): técnica de Hennepin

El médico flexiona el brazo y lo gira lentamente separándolo del tronco.

