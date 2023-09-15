skip to main content
MSDManual MsdVersión para público general
Search icon
Nervio tibial posterior y túnel tarsiano

Nervio tibial posterior y túnel tarsiano

Este dibujo muestra varios tendones y nervios de la parte interna del tobillo y pie derecho.

El nervio tibial posterior recorre un espacio estrecho llamado túnel tarsiano, que se encuentra en el área donde pasa por debajo del retináculo flexor. Cuando el túnel tarsiano se comprime o el tendón se inflama, puede causar dolor.

  • Tendón del músculo tibial posterior

  • Tendón del músculo flexor largo de los dedos

  • Nervio tibial

  • Retináculo flexor

  • Nervio plantar medial

  • Nervio plantar lateral

© Springer Science + Business Media