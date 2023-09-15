Nervio tibial posterior y túnel tarsiano
Este dibujo muestra varios tendones y nervios de la parte interna del tobillo y pie derecho.
El nervio tibial posterior recorre un espacio estrecho llamado túnel tarsiano, que se encuentra en el área donde pasa por debajo del retináculo flexor. Cuando el túnel tarsiano se comprime o el tendón se inflama, puede causar dolor.
Tendón del músculo tibial posterior
Tendón del músculo flexor largo de los dedos
Nervio tibial
Retináculo flexor
Nervio plantar medial
Nervio plantar lateral
