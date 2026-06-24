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Jaundice
This photo shows yellowing of the eyes and skin (jaundice).
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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