El sangrado o la hinchazón en el encéfalo pueden aumentar la presión dentro del cráneo. La presión puede empujar el encéfalo hacia los lados y hacia abajo del cráneo a través de pequeñas aberturas en las láminas de tejido relativamente rígidas que separan el encéfalo en compartimentos. La consecuencia es una hernia encefálica. Estos separadores son extensiones de la capa exterior del tejido que cubre el encéfalo (la duramadre.) La hernia comprime el tejido cerebral y, por lo tanto, lo daña.