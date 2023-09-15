Las desviaciones más grandes son los complejos QRS, que representan la actividad de los ventrículos (las cavidades cardíacas inferiores). Las desviaciones más pequeñas representan la actividad de las aurículas (las cavidades cardíacas superiores). Las desviaciones más pequeñas solo son visibles en la derivación etiquetada como V1 (que es la derivación más cercana a las cavidades cardíacas superiores) y muestran desviaciones de la fibrilación auricular que son muy rápidas (más de 300 por minuto) y con ritmo y forma irregulares. Las desviaciones mayores muestran la respuesta ventricular a la fibrilación auricular, tienen siempre ritmo irregular y, en este caso, están comprendidas entre 60 y 150 latidos ventriculares por minuto.