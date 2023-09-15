Los expansores tisulares son implantes temporales inflables en forma de globo. Se utilizan después de una mastectomía para preparar la mama para su reconstrucción. El expansor estira la piel de la mama y los músculos de la pared torácica a fin de dejar espacio para un implante mamario permanente. Tiene una pequeña válvula a la que los profesionales de la salud pueden acceder mediante la inserción de una aguja a través de la piel. A lo largo de las semanas siguientes se inyecta periódicamente una solución de sal (solución salina) a través de la válvula para ir expandiendo el expansor poco a poco.