Los cromosomas están formados por brazos llamados cromátidas. Cada cromosoma tiene un brazo corto, designado como "p", y un brazo largo, designado como "q".

El centrómero es la región donde las 2 cromátidas se mantienen unidas.

Los telómeros son regiones situadas en los extremos de cada brazo de un cromosoma.

Una molécula de ADN son 2 hebras de ADN que se enrollan entre sí para parecerse a una escalera de caracol que contiene millones de escalones. Cada molécula de ADN, extremadamente larga, está enrollada en el interior de uno de los cromosomas.