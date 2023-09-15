Ciclo de vida de Cyclospora
Los ovoquistes de Cyclospora no esporulan (es decir, no son infecciosos) cuando se expulsan en las heces. Por lo tanto, no se produce transmisión fecal-oral directa.
1. Los ovoquistes no esporulados se excretan a través de las heces del huésped infectado.
2-3. Los ovoquistes esporulan en el entorno transcurridas 1 o 2 semanas a temperaturas entre 22 y 32° C.
4. Los ovoquistes esporulados contaminan los alimentos o el agua. El mecanismo de la contaminación todavía no se ha establecido.
5. Los ovoquistes esporulados son ingeridos en alimentos o agua contaminados.
6. Los ovoquistes salen del quiste en el tracto gastrointestinal y liberan los esporozoitos, que invaden las células epiteliales del intestino delgado.
7. Dentro de las células, se multiplican asexualmente y se desarrollan sexualmente para madurar y convertirse en ovoquistes, que se eliminan en las heces.
Imagen de los Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Salud Mundial, División de Enfermedades Parasitarias y Malaria).