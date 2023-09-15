Capas de la piel
Esta figura muestra las 5 capas de la epidermis junto con su membrana basal y la dermis. La membrana basal de la epidermis es una estructura especializada ubicada en el punto donde se unen la dermis y la epidermis (unión dermoepidérmica). Las capas de la membrana basal contribuyen a la estabilidad estructural y a la integridad de la piel.
La capa lúcida está presente solo en áreas donde la piel es más gruesa, como las palmas de las manos y las plantas de los pies.
La membrana basal está aumentada de tamaño desproporcionadamente para que sus capas sean más fáciles de observar.