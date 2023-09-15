Cómo evitar la picadura de las garrapatas
Es posible reducir la posibilidad de sufrir una picadura de garrapata si se toman las siguientes precauciones:
No salirse de los caminos y senderos cuando se camine por las zonas boscosas
Caminar por el centro del camino para evitar rozar arbustos y maleza
No sentarse en el suelo o en paredes de piedra
Vestir camisas de manga larga
Usar pantalones largos y cerrarlos por debajo metiéndolos en las botas o los calcetines
Usar ropa de colores claros, lo que hace más fácil distinguir las garrapatas
Aplicar un insecticida con dietiltoluamida (DEET) sobre la piel
Aplicar a la ropa un repelente de insectos a base de permetrina o usar prendas comercializadas que vienen pretratadas con permetrina
Por lo general, la enfermedad de Lyme se transmite a través de las garrapatas de los venados jóvenes (ninfas), que son muy pequeñas, mucho más pequeñas que las garrapatas del perro. Así que las personas que pueden haber estado expuestas a las garrapatas deben revisarse todos los días todo el cuerpo con mucho cuidado, especialmente en las zonas pilosas. La inspección es eficaz porque las garrapatas han de estar adheridas, por lo general, durante más de un día y medio para transmitir la enfermedad de Lyme.
Para extraer una garrapata, se deben usar unas pinzas puntiagudas, que permitan asir la cabeza o las partes de la boca por donde penetran en la piel y arrancar la garrapata gradualmente, de una sola vez y entera. No debe apretarse ni aplastarse el cuerpo de la garrapata; no deben utilizarse vaselina, alcohol, cerillas encendidas ni otros irritantes.