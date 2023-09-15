Por lo general, la enfermedad de Lyme se transmite a través de las garrapatas de los venados jóvenes (ninfas), que son muy pequeñas, mucho más pequeñas que las garrapatas del perro. Así que las personas que pueden haber estado expuestas a las garrapatas deben revisarse todos los días todo el cuerpo con mucho cuidado, especialmente en las zonas pilosas. La inspección es eficaz porque las garrapatas han de estar adheridas, por lo general, durante más de un día y medio para transmitir la enfermedad de Lyme.