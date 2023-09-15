Cómo afecta la fibrosis quística al organismo
La sección A de la ilustración muestra los órganos que pueden verse afectados por la fibrosis quística (senos paranasales, pulmones, piel, hígado, páncreas, intestinos, órganos reproductores).
La sección B muestra una vía aérea normal con una capa delgada de moco que recubre la pared.
La sección C muestra una vía aérea con fibrosis quística. La vía aérea ensanchada está bloqueada por moco espeso y pegajoso que contiene sangre y bacterias.
Source: National Heart, Lung, and Blood Institute; National Institutes of Health; U.S. Department of Health and Human Services.