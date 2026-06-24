Esta imagen muestra un bocio debido a una deficiencia de yodo en la dieta de la persona. El pronunciado abultamiento en el lado izquierdo del cuello de la persona afectada indica un agrandamiento de la glándula tiroidea.

LEYENDA DEL PROVEEDOR: La niña vietnamita que aparece en la imagen presentaba una afección conocida como bocio endémico clínico de grado II, debido a una deficiencia de yodo en su dieta. Un bocio es un agrandamiento de la glándula tiroidea debido a una deficiencia dietética de yodo. Se podía observar fácilmente la pronunciada inflamación de la parte anterior de su cuello, indicativa de un agrandamiento de la glándula tiroidea.