honeypot link
skip to main content
Professional
Público general
Manual Msd
Versión para público general
TEMAS MÉDICOS
VIDA SALUDABLE
SÍNTOMAS
EMERGENCIAS
RECURSOS
COMENTARIO
ACERCA DE
TEMAS MÉDICOS
VIDA SALUDABLE
Inicio
/
Imágenes
/
Angioedema de la lengua
/
Angioedema de la lengua
Esta persona tiene la lengua hinchada a causa de un angioedema.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
En estos temas
Hinchazón de los labios y la lengua
>
Angioedema
>
Deficiencia hereditaria y adquirida del inhibidor de C1
>
Datos Clave: Angioedema
>
Datos Clave: Deficiencia hereditaria y adquirida del inhibidor de C1
>