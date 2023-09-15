Anatomía externa de los genitales femeninos (vulva)
Esta imagen muestra las partes externas del área genital femenina, incluyendo la vagina (compuesta de tejido muscular), la abertura uretral (donde se libera la orina) y estructuras circundantes como los labios y el clítoris. También destaca glándulas que ayudan a la lubricación y áreas involucradas en la sensación sexual, como las glándulas de Bartolino, las glándulas de Skene, y tejidos eréctiles como el bulbo vestibular y las crura del clítoris.
BO VEISLAND/SCIENCE PHOTO LIBRARY