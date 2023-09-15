Esta imagen muestra las partes externas del área genital femenina, incluyendo la vagina (compuesta de tejido muscular), la abertura uretral (donde se libera la orina) y estructuras circundantes como los labios y el clítoris. También destaca glándulas que ayudan a la lubricación y áreas involucradas en la sensación sexual, como las glándulas de Bartolino, las glándulas de Skene, y tejidos eréctiles como el bulbo vestibular y las crura del clítoris.