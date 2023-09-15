Acantosis nigricans (cuello)
En personas con acantosis nigricans, la piel de las axilas, la nuca (parte superior) y otros pliegues de la piel puede oscurecerse y engrosarse. En las personas de piel oscura, la piel puede tener un aspecto coriáceo (foto inferior).
(La acantosis nigricans es con mayor frecuencia una manifestación cutánea de la diabetes tipo 2, pero también puede significar que una persona tiene cáncer interno, especialmente si comenzó de forma repentina y se extendió ampliamente.)
Fotos proporcionadas por Thomas Habif, MD.