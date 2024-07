Vacuna del sarampión, paperas y rubéola

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola se administra mediante una inyección subcutánea.

Como parte del calendario infantil de vacunación, se administran dos dosis: la primera entre los 12 y los 15 meses y la segunda, en general, entre los 4 y los 6 años de edad.

Todos los adultos que nacieron en 1957 o posteriormente deben recibir una dosis de la vacuna, a menos que tengan documentación de vacunación con una o más dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola o que las pruebas de laboratorio demuestren que son inmunes.

Haber nacido antes de 1957 se considera generalmente prueba suficiente de inmunidad al sarampión, las paperas y la rubéola, a excepción de los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud son vacunados o sometidos a análisis de laboratorio para detectar indicios de inmunidad.

La infección por rubéola durante el embarazo puede tener consecuencias graves para el feto, como el aborto espontáneo o defectos congénitos graves. Por lo tanto, todas las mujeres que podrían quedarse embarazadas, con independencia de su año de nacimiento, deben someterse a una prueba de inmunidad contra la rubéola. Si las mujeres no tienen pruebas de inmunidad, las que no están embarazadas deben vacunarse, y las embarazadas deben vacunarse inmediatamente después de que termine el embarazo.

Los adultos con probabilidad de exposición a estas enfermedades deben recibir una segunda dosis de la vacuna. Entre estas personas se cuentan las que

Nacieron en 1957 o más tarde, trabajan en el ámbito sanitario y ya no son inmunes al sarampión, las paperas y la rubéola

Van a la universidad u otras instituciones educativas después de la educación secundaria

Viajan al extranjero

Tienen infección por el VIH (a menos que su sistema inmunitario esté gravemente debilitado) y no son inmunes al sarampión, las paperas y la rubéola

También se debe administrar una segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola a las personas que conviven con una persona que tiene un sistema inmunitario gravemente debilitado.

A las mujeres embarazadas y a las personas con alergia grave a la gelatina o a ciertos antibióticos (en particular a la neomicina) no se les debe administrar esta vacuna.

Ciertas enfermedades pueden condicionar si las personas se vacunan o no y cuándo lo hacen (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]).

Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva.

(Véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age and CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older.)