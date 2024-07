La vacunación contra la poliomielitis forma parte del calendario de vacunación sistemática recomendado para los niños (véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: Calendario de inmunización para niños y adolescentes por edades]). La vacuna de la polio se administra en cuatro dosis: a los 2 meses, a los 4 meses, entre los 6 y los 18 meses y entre los 4 y los 6 años de edad.

La poliomielitis es extremadamente rara en Estados Unidos. El riesgo de exposición puede aumentar si las personas viajan a un área donde la poliomielitis es común (véase CDC: Travelers' Health [Centros para la Detección y el Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: Salud del Viajero]), trabajan en un laboratorio con materiales que puedan contener el virus o proporcionan atención médica a personas que sufren poliomielitis.

Si los adultos no están vacunados o están vacunados de forma incompleta, deben recibir y completar la serie de vacunación contra la poliomielitis. La mayoría de los adultos nacidos y criados en Estados Unidos pueden asumir que fueron vacunados contra la poliomielitis cuando eran niños, a menos que existan razones específicas para creer que no lo fueron. Los adultos que completaron su vacunación contra la poliomielitis pero presentan un mayor riesgo de exposición al virus de la poliomielitis pueden recibir un único refuerzo válido de por vida.

Los residentes de Nueva York que habitan en áreas con detección repetida de virus de la poliomielitis pueden correr un mayor riesgo de infección y deben seguir las recomendaciones de vacunación actualizadas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (véase New York State Department of Health: Polio Vaccine [Departamento de Salud del Estado de Nueva York: Vacuna contra la Poliomielitis]).

Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]).