La vacuna contra el rotavirus forma parte del calendario de vacunación sistemático recomendado para los niños (véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: Calendario de Inmunización para Niños y Adolescentes por Edades]). Esta vacuna se administra por vía oral. Se administran dos o tres dosis, dependiendo de la formulación: a los 2 y los 4 meses de edad o a los 2, 4 y 6 meses de edad, respectivamente.

Las personas que han sufrido reacciones alérgicas graves a una dosis previa de la vacuna o a un componente de dicha vacuna no deberían recibir la vacuna contra el rotavirus.

Ciertas enfermedades pueden condicionar si las personas se vacunan o no y cuándo lo hacen (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]). Por ejemplo, la vacuna contra el rotavirus no se debe administrar a los bebés con ciertos trastornos de inmunodeficiencia o que han tenido intususcepción (cuando un segmento del intestino se desliza en el interior de otro).

Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva.