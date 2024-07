Vacuna contra el neumococo

Todas las vacunas antineumocócicas se inyectan en un músculo. Las recomendaciones y la vacuna administrada dependen de la edad de la persona y de otros factores. (Véase también CDC: Pneumococcal Vaccination: Summary of Who and When to Vaccinate.)

Los niños menores de 18 años de edad deben recibir la vacuna antineumocócica, por lo general administrada en 4 dosis, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y de 12 a 15 meses, como parte del calendario de vacunación sistemática recomendado para los niños (véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [Véase Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: Calendario de inmunización para niños y adolescentes por edades]).

Las personas de 65 años o más que no han recibido previamente una vacuna conjugada o cuyo historial de vacunación es desconocido deben recibir

1 dosis de PCV20 o bien

1 dosis de PCV15 seguida de una dosis de PPSV23

Las personas de 19 a 64 años de edad que sufren ciertas afecciones, presentan determinados factores de riesgo (véase más abajo), no han recibido previamente una vacuna conjugada o cuyo historial de vacunación es desconocido deben recibir

1 dosis de PCV20 o bien

1 dosis de PCV15 seguida de una dosis de PPSV23

Las personas de 19 a 64 años de edad que presentan alguna de las características siguientes deben recibir la vacuna antineumocócica:

Para ambos grupos de edad adulta, la dosis de PPSV23 debe seguir a la dosis de PCV15 durante 1 año como mínimo. Sin embargo, a veces se considera un mínimo de 8 semanas entre la administración de PCV15 y PPSV23 para adultos con un trastorno inmunocomprometido, implante coclear o fuga de líquido cefalorraquídeo (LCR). Además, para aquellos que han recibido previamente una dosis de la vacuna antineumocócica, véanse las recomendaciones detalladas sobre la administración adicional de la vacuna antineumocócica en CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: recomendaciones para las personas de 19 años en adelante).

Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]).