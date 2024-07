Vacuna contra el COVID-19

En el caso de las vacunas contra la COVID-19 disponibles para su uso en Estados Unidos, toda la información sobre dosis y administración para todos los grupos de edad y personas con afecciones especiales, está disponible en los CDC (siglas en inglés de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) en Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or Authorized in the United States. (Consideraciones clínicas provisionales para el uso de las vacunas contra la COVID-19 aprobadas o autorizadas actualmente en Estados Unidos)