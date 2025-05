La mayoría de las personas que inhalan las esporas desarrollan una infección asintomática. Si llegan a presentarse, los síntomas suelen aparecer meses o años después de la exposición inicial.

El cuadro de la paracoccidioidomicosis, si se desarrolla, por lo general se parece al de una neumonía, ya que provoca tos, fiebre y dificultad respiratoria, y puede resolverse por sí solo.

La infección puede propagarse de los pulmones a otras partes del cuerpo.

Pueden aparecer llagas dolorosas (úlceras) en la boca y en la piel, con mayor frecuencia en la cara, especialmente alrededor de la nariz y la boca, incluyendo la lengua, la garganta y las encías.

Los ganglios linfáticos infectados se inflaman y de ellos llega a supurar pus a través de la piel; no obstante, esto no suele causar mucho dolor. Los ganglios linfáticos más frecuentemente afectados son los del cuello y las axilas. El hígado y el bazo pueden aumentar de tamaño, causando algunas veces dolor abdominal. En ocasiones, los síntomas persisten durante bastante tiempo, pero la infección no suele ser mortal.

Algunas personas con paracoccidioidomicosis desarrollan un trastorno pulmonar crónico, que causa cicatrización (fibrosis) y daño generalizado en los pulmones (enfisema).

La paracoccidioidomicosis que afecta a personas menores de 30 años o personas con infección por VIH o sida es más agresiva. Se propaga ampliamente, incluyendo a la médula ósea y otros órganos. Las personas afectadas presentan fiebre y pierden peso. Los ganglios linfáticos, el hígado y el bazo se agrandan, y se produce anemia.