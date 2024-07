Medicamentos antifúngicos

La coccidioidomicosis aguda primaria por lo general no requiere tratamiento en las personas por lo demás sanas, y la recuperación suele ser completa. Sin embargo, algunos médicos prefieren tratar a estas personas a causa de la posibilidad, aunque pequeña, de que la coccidioidomicosis se extienda. Además, cuando las personas se tratan, los síntomas se resuelven con mayor rapidez. El tratamiento suele ser con un medicamento antifúngico, como el fluconazol.

La coccidioidomicosis progresiva suele ser mortal a menos que se trate, sobre todo si el sistema inmunitario se debilita. Alrededor del 70% de las personas con infección grave por VIH o sida mueren en el plazo de 1 mes después del diagnóstico. Para leve a moderada progresiva coccidioidomicosis, fluconazol o itraconazol se administra por vía oral. Como alternativa, la infección puede tratarse con voriconazol administrado por vía oral o venosa (intravenosa), o posaconazol por vía oral. Para la coccidioidomicosis progresiva grave, se administra anfotericina B por vía intravenosa.

Los médicos no administran ciertos medicamentos antifúngicos a las mujeres embarazadas durante el primer trimestre del embarazo porque pueden causar defectos congénitos. Las embarazadas con coccidioidomicosis de leve a moderada que se encuentran en el primer trimestre de gestación no suelen requerir tratamiento. Sin embargo, los médicos pueden administrar anfotericina B a las mujeres embarazadas que están en el primer trimestre de gestación y que sufren una infección grave por coccidioidomicosis o una infección que se ha diseminado más allá de sus pulmones. Después del primer trimestre de gestación, los médicos pueden administrar un medicamento antifúngico diferente. Las mujeres embarazadas que se infectan durante el segundo o el tercer trimestre de gestación o dentro de las 6 semanas posteriores al parto corren el riesgo de que la infección progrese. Si estas personas no reciben tratamiento con medicamentos, los médicos hacen un seguimiento y solicitan análisis de sangre para determinar si la infección se disemina.

Si se desarrolla meningitis, se administra fluconazol. Las personas que han sufrido meningitis por coccidioidomicosis deben tomar fluconazol durante el resto de su vida porque las recaídas son frecuentes y potencialmente mortales.

Las personas con un sistema inmunitario debilitado deben tomar medicamentos durante años, a menudo de por vida.

Si el hueso está infectado o si la infección genera espacios en el pulmón, es posible que sea necesaria una cirugía.