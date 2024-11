En la mucormicosis rinocerebral, los afectados inhalan ciertos hongos, que infectan la nariz, los senos paranasales, los ojos y el cerebro. Los tejidos afectados mueren. Cuando los ojos están infectados, pueden supurar pus.

Imagen cortesía del Dr. Thomas F. Sellers, Emory University, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.