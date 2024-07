Diagnóstico de las enfermedades infecciosas

Pruebas que detectan material genético de los microorganismos se denominan

Pruebas basadas en ácidos nucleicos

Si un microorganismo es difícil de cultivar o de identificar por otros métodos, el médico puede realizar pruebas para identificar fragmentos de material genético del microorganismo. Este material genético se compone de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico (ARN). Algunos de los ADN y ARN de cada microorganismo son exclusivos de ese microorganismo. Por lo tanto, encontrar algo de ese ADN o ARN significa que está presente un microorganismo específico.

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es un ejemplo de este tipo de examen. La técnica de PCR se utiliza para producir muchas copias de un gen de un microorganismo, lo que hace que el microorganismo sea mucho más fácil de identificar.

Cada prueba genética es específica de un microorganismo concreto. Es decir, una determinación genética para el virus de la hepatitis C detecta solo este virus y no cualquier otro. Por lo tanto, estas pruebas sólo se realizan cuando el médico sospecha la existencia de una determinada enfermedad.

La mayoría de las pruebas basadas en ácidos nucleicos están diseñadas para identificar la presencia de un microorganismo (denominadas determinaciones cualitativas). Sin embargo, para ciertas infecciones, como el VIH y la hepatitis C, las pruebas también pueden medir la cantidad presente de material genético del microorganismo (llamada prueba cuantitativa) y, por lo tanto, determinar la gravedad de la infección. Las pruebas cuantitativas también se pueden utilizar para valorar si el tratamiento es eficaz.

A veces se pueden utilizar pruebas basadas en ácidos nucleicos para comprobar si los microorganismos poseen genes o mutaciones genéticas que lo hagan resistente a un fármaco. Sin embargo, estos estudios no son del todo precisos, porque no se conocen todas las mutaciones causantes de resistencias. Por lo tanto, las pruebas son incapaces de detectar todos los genes para resistencia que podrían estar presentes. Además, estos estudios son costosos, no están ampliamente disponibles, y si lo están, solo se pueden utilizar para unos pocos microorganismos.