La mayoría (4 de cada 5) personas con infección por el virus del Nilo Occidental no presentan síntomas. Alrededor de 1 de cada 5 desarrollan fiebre junto con síntomas como dolor de cabeza, dolor corporal, dolor en las articulaciones, vómitos, diarrea o erupción cutánea.

Aproximadamente 1 de cada 150 personas desarrolla una afectación grave del sistema nervioso central con encefalitis (una infección cerebral), meningitis (infección de los tejidos que recubren el encéfalo y la médula espinal) o debilidad y parálisis. Los síntomas de la infección del sistema nervioso central incluyen fiebre elevada, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular, pérdida de visión, entumecimiento y parálisis. Las personas mayores y las personas con ciertas afecciones médicas crónicas, como diabetes o hipertensión arterial, son más propensas a desarrollar una enfermedad grave. Aproximadamente el 10% de las personas con afectación grave del sistema nervioso central muere.

La mayoría de las personas con síntomas característicos se recuperan por completo, pero la fatiga y la debilidad pueden durar semanas o meses. Las personas cuyo sistema nervioso central se ve afectado a menudo sufren efectos adversos duraderos en el encéfalo y en los nervios.